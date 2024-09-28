Osmaniye'de Yaşlı Adam Darbedildi

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Osmaniye'de 75 yaşındaki kişinin sokakta darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mehmet D'nin Dumlupınar Mahallesi'ndeki sokakta darbedilmesine ilişkin bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşlı adamı darbeden Ö.Ü. (18) ile olayı cep telefonuyla görüntüleyen K.Ü'yü (18) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.Ü. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, K.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.