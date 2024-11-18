Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde devrilen yolcu minibüsünde yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 80 AEK 931 plakalı yolcu minibüsü, Bahçe- Gaziantep kara yolu Kızlaç köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, minibüste bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de Yolcu Minibüsü Devrildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?