Osmaniye'de yolcu otobüsünde uyuşturucu bulunan bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de yolcu otobüsünde uyuşturucu bulunan bir kişi tutuklandı

Osmaniye\'de yolcu otobüsünde uyuşturucu bulunan bir kişi tutuklandı

Osmaniye'de, yolcu otobüsünde uyuşturucu taşındığı bilgisi üzerine yapılan çalışmada, narkotik detektör köpeğiyle yapılan aramada 11 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan bavulun sahibi olan Süleyman T, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

27.02.2024 10:54
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Osmaniye'de yolcu otobüsünde uyuşturucu bulunmasına ilişkin bir yolcu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda belirlenen yolcu otobüsünü durduran ekipler, narkotik detektör köpeğiyle arama yaptı.

Aramada, otobüsün bagajında bulunan bir bavulda 11 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan bavulun sahibi Süleyman T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.???????

Kaynak: AA

Osmaniye, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de yolcu otobüsünde uyuşturucu bulunan bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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