Osmaniye\'deki afet sonucu yıkılan apartmanın müteahhidi ve fenni mesulü yargılanacak

Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki afette 42 kişinin öldüğü 12 katlı apartmanın yıkılmasına ilişkin sitenin müteahhidi ile fenni mesulü 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.
Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan, 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı Esenevler Mahallesi'ndeki 12 katlı Çomu Plaza A Blok Apartmanı'nın müteahhidi Hüner A. (79) ve fenni mesulü Mehmet T. (70) hakkında Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.
Sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Osmaniye 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, binanın beton kalitesinin iyi olmadığının gözlendiği, karot alımı sırasında beton içerisinde beton teknolojisine uymayan ve zayıflık teşkil edebilecek yabancı maddelerin olduğu belirtildi.
Raporda, karot işlemi sırasında karot suyuyla çamurun da aktığı, dolayısıyla betonarme elemanların betonunda yabancı maddelerin, özellikle ince malzemenin fazlaca bulunduğunun görüldüğü bildirildi.
A Blok binasının, projelendirme ve malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapı denetimindeki yetersizlik nedeniyle yıkıldığı görüşüne varıldığı anlatılan raporda, şu ifadeler kullanıldı:
"Binanın statik hesabında etriye hesaplarının, bindirme boylarının, döşeme ve taşıyıcı sistemin, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik-1975 hükümlerine uygun olmaması nedeniyle statik proje müellifinin ve statik betonarme projeye onay veren mercilerin, mevcut beton mukavemetinin statik projede öngörülen beton sınıfı ve donatı koşullarını sağlamaması nedeniyle yapının fenni mesulünün ve müteahhidinin sorumlu olduğu görüş ve kanaatlerine ulaşılmıştır."
"Eksik malzeme kullanılmış olsaydı B Blok da yıkılırdı" savunması
İddianamede ifadesine yer verilen binanın fenni mesulü Mehmet T, projede belirtilen ölçüleri, demir ve betonları uygulamak ve uygulandığını kontrol etmekle sorumlu olduğunu belirterek, o yılların en üst tekniğini kullanarak binayı yaptığını savundu.
İnşaatın yapıldığı 1993'te hazır beton bulunmadığını, Ceyhan Nehri'nden getirilen malzemeler ve betonyer kullanılıp beton döküldüğünü kaydeden Mehmet T, inşa aşamasında kendisinin sürekli çalışanların başında durduğunu anlattı.
Mehmet T, binanın yapımında eksik malzeme kullanılmadığını öne sürerek, böyle bir durumda ayakta kalan B blokun da yıkılması gerektiğini ifade etti.
Müteahhit Hüner A. ve fenni mesul Mehmet T'nin "mevzuata ve yapı tekniğine aykırı şekilde çalışma gerçekleştirdikleri" gerekçesiyle apartmandaki ölüm ve yaralanmalardan sorumlu olduğu belirtilen iddianamede, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmaları istendi.
İzmir'de soğukta üşümesin diye aldığı müşterisi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen taksici Oğuz Erge'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundan teslim alındı. Erge'nin arkadaşları, iyi niyetinden öldürüldüğünü ve insanlık yaptığı için vurulduğunu belirtti. Oğuz Erge'nin depremzedeleri ücretsiz taşıdığı bilgisi ise herkesi duygulandırdı. Cenaze, mesai arkadaşlarının konvoyuyla Aydın'ın Söke ilçesinde defnedildi.
Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Palalı Sabri'nin eski sevgilisi şarkıcı Ebru Polat'la tatil yaptığı görüntüler yeniden gündeme geldi. Kısa süre birliktelik yaşayan ikili, yollarını ayırmıştı.
Yeniden Refah Partisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 45 yeni belediye başkan adayını açıkladı. Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ittifak yapılıp yapılmayacağını ise Genel Başkan Fatih Erbakan'ın basın toplantısıyla duyuracak. Şimdiye kadar 447 adayını açıklayan parti arasında eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Avukat Nihat Çiftçi ve Ankara'nın Akyurt ilçesi eski Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş da bulunuyor.
Çin'de bir baba, ilişki yaşadığı kadınla birlikte 2 yaşındaki kız ve 1 yaşındaki erkek çocuğunu 15. kattan aşağı atarak öldürdü. Baba ve ilişkisi olan kadın, idam cezasına çarptırıldı ve ceza infaz edildi. İdam yöntemi hakkında bilgi verilmezken, infaz haberine sosyal medyada destek veren paylaşımlar yapıldı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan bir şantiyede çıkan yangına müdahale etmek isteyen iki işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri çalışmalar sırasında işçilerin cansız bedenine ulaştı.
2021 Aralık ayında Kars'ın Kağızman ilçesindeki evinde ruhsatsız tabancayla başından vurulan ve intihar ettiği iddia edilen 13 yaşında kız çocuğunun töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Kız çocuğunun baba ve ağabeyi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, anne ve 2 kardeşi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Malezya Af Kurulu, yolsuzluktan mahkum edilen eski Başbakan Najib Razak'ın 12 yıllık hapis cezasını yarıya indirip verilen para cezasını da büyük oranda düşürdü. Razak, kurduğu fon üzerinden yapılan yolsuzluklarda yaklaşık 9 buçuk milyar doların çalınmasından suçlanıyordu.
Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun yıllar önce babasının doğum gününde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Türkoğlu'nun estetiksiz hali de dikkat çekti.
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'deki afet sonucu yıkılan apartmanın müteahhidi ve fenni mesulü yargılanacak - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?