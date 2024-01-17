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Osmaniye'de 132 kişi hayatını kaybetti, beton standart dışı çıktı - Son Dakika
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Osmaniye'de 132 kişi hayatını kaybetti, beton standart dışı çıktı

Osmaniye'de 6 Şubat'taki ilk depremde 132 kişinin hayatını kaybettiği sitenin betonu 'standart dışı' çıktı. Soruşturma sonucunda müteahhit Hüner A. hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, yapılan incelemeler sonucu beton kalitesinin iyi olmadığı ve yabancı maddelerin bulunduğu tespit edildiği belirtildi.

Osmaniye\'de 132 kişi hayatını kaybetti, beton standart dışı çıktı
17.01.2024 - 12:52,  Güncelleme: 13:20
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Osmaniye'de 6 Şubat'taki ilk depremde 132 kişinin hayatını kaybettiği sitenin betonu "standart dışı" çıktı.

Adnan Menderes Mahallesi'nde 9 katlı 14 bloktan oluşan Metin Tamer Sitesi'nin 2 blokunun 6 Şubat'ta saat 04.17'de 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkılması sonucu 132 kişinin yaşamını yitirmesi ve 6 kişinin yaralanmasıyla ilgili Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuksuz müteahhit Hüner A. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Osmaniye 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Binanın fenni mesulü Z.B. ve statik proje müellifi N.D'nin daha önceden hayatlarını kaybetmesi nedeniyle haklarında takipsizlik kararı verildiği iddianamede belirtildi.

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, her iki blokun projelendirmedeki eksiklikleri, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları ve yapı denetimindeki yetersizlikler anlatıldı.

Raporda, iki blokun statik ve etriye hesaplarının, bindirme boylarının, döşeme sisteminin ve taşıyıcı sistemin, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (1975) hükümlerine uygun yapılmadığı bilgisine yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"Binaların mevcut beton mukavemetinin statik projede öngörülen beton sınıfını sağlamaması nedeniyle yapının fenni mesulünün ve yapı müteahhidinin sorumlu olduğu görüş ve kanaatlerine ulaşılmıştır. Yıkılan binanın yapısal elemanlarında yapılan incelemeler sonucu beton kalitesinin iyi olmadığı gözlenmiştir. Kullanılan agregaların (betonun ham maddelerini oluşturan kum ve çakıl karışımı) daha çok yuvarlak yüzeyli ve pürüzsüz, bazılarının 30 ila 45 milimetre çapında olduğu belirlenmiştir. Ayrıca karot alımı sırasında beton içerisinde beton teknolojisine uymayan ve zayıflık teşkil edebilecek yabancı maddelerin olduğu tespit edilmiştir. Yapılardan karot alınması sırasında karot suyuyla beraber çamurun aktığı, dolayısıyla betonarme elemanlarının betonunda yabancı maddelerin, özellikle ince malzemenin fazlaca bulunduğu tespit edilmiştir."

Müteahhit, ölüm ve yaralanmalardan sorumlu tutuldu

İddianamede, Hüner A'nın binanın müteahhidi olarak beton mukavemetinin statik projede öngörülen beton sınıfını sağlamaması nedeniyle yıkılan 2 bloktaki ölüm ve yaralanmalardan sorumlu olduğu belirtildi.

Hüner A'nın deprem bölgesi Osmaniye'de mevzuata ve yapı tekniğine aykırı şekilde çalışma gerçekleştirdiği belirtilen iddianamede, sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: AA
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