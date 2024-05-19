Osmaniye\'deki Köy Çocuklarına Yüzme Öğretiliyor

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Osmaniye merkeze bağlı köylerdeki çocuklara antrenörler eşliğinde olimpik havuzda yüzme öğretiliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Yüzme Bilmeyen Kalmasın proje kapsamında Osmaniye merkeze bağlı köylerdeki ilk ve ortaokullarda okuyan öğrenciler, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait servislerle okullarından alınarak Tosyalı Olimpik Yüzme Havuzuna getiriliyor.

Birçoğu hayatında ilk kez yüzme havuzu gören çocuklar, bakanlığın yüzme antrenörleri eşliğinde yüzme dersi alıyor.

İlk kez havuza girme şansı bulan çocuklar, hem yüzmeyi öğreniyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor.

"Hedefimiz gençlere ulaşarak yüzme havuzlarını doldurmak"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada Yüzme Bilmeyen Kalmasın projenin çok önemli olduğunu söyledi.

Proje kapsamında bakanlığa ait yüzme havuzlarının çocuklara kapılarını açtığını anlatan Çebi, şunları kaydetti:

"Hedefimiz Osmaniye'de ulaşabildiğimiz bütün gençlere ulaşarak yüzme havuzlarını doldurmak. Böylece hem boğulma vakalarını azaltmak hem de yüzmenin daha fazla yaygınlaşmasını ve çocuklarımızın sağlıklı ortamlarda büyüyüp spor alışkanlığı edinmelerini istiyoruz. Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında hem kulüplerimizin altyapısına hem de milli takımlarımıza sporcu kazandırmak için adımlarımızı atmış bulunuyoruz."

Yusuf Çebi, proje kapsamında kırsal bölgelerde yaşayan çocukların da servislerle havuza getirildiğini söyledi.

Kırsal bölgelerden gelen çocuklar arasında ilk defa yüzme havuzuyla tanışanların da olduğunu anlatan Çebi, "Devletimiz, bakanlığımız güçlü. En uzak, en ücra noktalarda ulaşabildiğimiz bütün çocuklarımıza ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.

Şu an proje kapsamında 17 okuldan yaklaşık 1500 öğrenciye yüzme dersi verildiğini aktaran Çebi, çocuklara haftanın iki günü ve toplam üç ay kurs verileceğini dile getirdi.

Merkeze bağlı Bahçeköy'den gelen 8 yaşındaki Mehmet Çelikkıran da havuzda hem yüzme öğrendiklerini hem eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi.

Kırmacılı köyünden 8 yaşındaki Azra Vural da ilk defa havuza girdiğini ifade etti.