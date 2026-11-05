Osmaniye Düziçi'de H.B., alacağını tahsil edemediği iddiasıyla otomobilini yaktı - Son Dakika
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Osmaniye Düziçi'de H.B., alacağını tahsil edemediği iddiasıyla otomobilini yaktı

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Osmaniye Düziçi\'de H.B., alacağını tahsil edemediği iddiasıyla otomobilini yaktı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde H.B., çalıştığı iş yerinden alacağını alamadığını iddia ederek Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda otomobiline benzin dökerek aracını ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araçta maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OSMANİYE'NİN Düziçi ilçesinde H.B., çalıştığı iş yerinden alacağını tahsil edemediğini iddia ederek otomobilini benzin döküp ateşe verdi.

Bugün öğle saatlerinde, H.B. 01 SK 757 plakalı otomobili ile Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'na geldi. Otomobilini park eden H.B., bagajdan çıkarttığı benzini aracın üzerine dökerek ateşe verdi. Bir anda alevler içinde kalan otomobili fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. H.B. yol kenarına geçip, yanan otomobili izlerken kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevleri müdahale etti. Söndürülen otomobilde maddi hasar meydana gelirken H.B., çalıştığı işyerinden alacağını tahsil edemediğini bu nedenle otomobilini yaktığını söylediği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Muhsin Yazıcıoğlu3. SayfaOsmaniyeİtfaiyeDüziçiGüncelSon Dakika

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