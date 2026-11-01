Osmaniye Düziçi'de otomobil sürücüsü kamyonetle çarpıştı, 76 yaşındaki sürücü öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Osmaniye Düziçi'de otomobil sürücüsü kamyonetle çarpıştı, 76 yaşındaki sürücü öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Osmaniye Düziçi\'de otomobil sürücüsü kamyonetle çarpıştı, 76 yaşındaki sürücü öldü
Haber Videosu

Osmaniye Düziçi'de saat 10.00 sıralarında Karaçarlı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilin 76 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti, yaralanan kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı; soruşturma başlatıldı.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü Mehmet Kaya (76) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında ilçedeki Karaçarlı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Hüseyin K. yönetimindeki kamyonet ile Mehmet Kaya'nın kullandığı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kazada yaralanan Mehmet Kaya ve Hüseyin K.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 9 çocuk babası Kaya'nın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber: Kamil ŞEKER-Kamera: DÜZİÇİ,(Osmaniye),

Kaynak: DHA
Atatürk BulvarıOsmaniyeDüziçiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
Kuşadası’nda polisi alarma geçiren olay 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı Kuşadası'nda polisi alarma geçiren olay! 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler! Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak
Eğitim camiasını yasa boğan kaza Genç öğretmenden acı haber Eğitim camiasını yasa boğan kaza! Genç öğretmenden acı haber
Tümer Metin, Fenerbahçe maçı sonrası fena pot kırdı Tümer Metin, Fenerbahçe maçı sonrası fena pot kırdı
BBP lideri Mustafa Destici’den emeklilere seyyanen zam çağrısı BBP lideri Mustafa Destici'den emeklilere seyyanen zam çağrısı
18:18
Hem attı hem attırdı Enes Ünal, A Milli Takım’a göz kırpıyor
Hem attı hem attırdı! Enes Ünal, A Milli Takım'a göz kırpıyor
18:06
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:03
Thomas Reis, Trabzonspor tarihine geçti
Thomas Reis, Trabzonspor tarihine geçti
17:55
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
17:49
Trabzonspor, Thomas Reis ile 5’te 5 yaptı
Trabzonspor, Thomas Reis ile 5'te 5 yaptı
17:48
Altın için korkutan senaryo Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
Altın için korkutan senaryo! Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 19:29:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Osmaniye Düziçi'de otomobil sürücüsü kamyonetle çarpıştı, 76 yaşındaki sürücü öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android