Osmaniye Düziçi'nde anız yangını, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü
Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki anız yangını, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Bostanlar köyündeki tarlada çıkan yangın, diğer tarlalara sıçramadan kontrol altına alındı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.
OSMANİYE'nin Düziçi ilçesindeki anız yangını, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Bostanlar köyünde bir tarladaki anız yangınını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, diğer tarlalara sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber: Kamil ŞEKER - Kamera: OSMANİYE,
Kaynak: DHA
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