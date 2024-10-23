Osmaniye Hastanesi\'nde Afet Tatbikatı

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OSMANİYE Devlet Hastanesi'nde, Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) çerçevesinde, deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. İtfaiye, AFAD, UMKE ve 112 Sağlık ekiplerinin katıldığı geniş kapsamlı deprem, yangın ve kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı. Tatbikatta, hastanenin afet ve acil durum hazırlıkları gözler önüne serildi.

Senaryo gereği, 6.2 büyüklüğünde bir depremin ardından sirenler çaldı. Depremle birlikte hastane başhekimi tarafından mor kod ilan edilerek, hastane afet yönetimi devreye alındı. Tatbikat sırasında, jeneratörler devreye girdi, yapısal hasar tespiti yapıldı ve hastalar triyaj alanlarına taşındı. Asma tavan çökmesi ve yangın gibi ek olaylar senaryoya dahil edilerek, yangın söndürme ve kurtarma ekipleri acil müdahalede bulundu. Ayrıca, hastalar güvenli şekilde tahliye edilip kritik bölümlere sevk edildi.

Tatbikatta kırmızı, turuncu ve sarı kodlar kullanılarak, yangın, kimyasal madde sızıntısı ve hasta tahliyesi gibi acil durumlar yönetildi. Kimyasal bir patlama sonucu gelen Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) vakaları için dekontaminasyon işlemleri de başarıyla gerçekleştirildi.

Tatbikat, tüm birimlerin koordinasyonuyla başarıyla tamamlandı ve eksiklikler belirlenerek değerlendirme yapıldı. Nefes kesen tatbikatı, hasta yakınları da meraklı gözlerle izledi.

Tatbikat sonrası açıklama yapan Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Volkan Eroğlu, tatbikata katılanlara teşekkür etti.

Haber- Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,