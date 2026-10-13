Osmaniye Kadirli'de emekliler 22-23 bin lira maaşla çorap alamadıklarını söyledi - Son Dakika
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Osmaniye Kadirli'de emekliler 22-23 bin lira maaşla çorap alamadıklarını söyledi

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Osmaniye Kadirli\'de emekliler 22-23 bin lira maaşla çorap alamadıklarını söyledi
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler, aylıklarının sağlıklı beslenmeye ve giyim ihtiyaçlarına yetmediğini söyledi. Maaşının 22-23 bin lira olduğunu belirten bir emekli, ayağına 100-200 liraya çorap alamadığını, maaşın eve varmadan eriyip gittiğini ifade etti.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Emekliler aylıklarının sağlıklı beslenmelerine yetmediğini, "ayaklarına bir çorap alamadıklarını" ifade etti. Bir emekli, "Milletin eskisini giyiyoruz, bak ayağımıza bir çorap 100-200 lira, alamıyorum" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde aylıklarının yetmediğini ifade eden emekliler sağlıklı beslenemediklerini, giyim ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını dile getirdiler.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir emekli, sağlıklı beslenmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Kahvaltıda sabah ne bulursak onu yiyoruz, zeytin ekmek" dedi.

Bir başka emekli de "kuru yavan beslendiğini" ifade ederek, "Tereyağ, bal, hiçbirisi yok. Kahvaltıda zeytin ile beyaz peynir yiyorum. Onu da köyde yaptırıyoruz. Tereyağ, bal işi yok. Bu emeklilerin hali çok kötü olur. Pahalılık var, enflasyon var. Ondan yetmiyor maaş. Maaşa 10 bin lira artış olması lazım" diye konuştu.

"AYAĞIMA ÇORAP ALAMADIM"

Diğer emekliler de şunları söylediler:

-"Sağlıklı beslenemiyorum, kuru ekmeği bulduğumuza şükredelim. Kahvaltıda zeytin ekmek yiyorum. Yumurta yok, tereyağı hiç yok, bal... Ocağımıza düşmez onlar. Medine hurması yok, bir zeytini buluyorum. Vallahi maaş yetmiyor. Aldığımız ne ki? 22 -23 bin lira para mı? Milletin eskisini giyiyoruz, bak ayağımıza bir çorap 100-200 lira, alamıyorum."

"MAAŞ EVE VARMADAN ERİYİP GİDİYOR"

- "Bu ay mesela bal alıyorsam, gelecek ay tereyağı alıyorum, yağ aldığım zaman bal alamıyorum. Her şey başını almış gitmiş. Marketlere gidiyorum, hayat pahalılığı var. Maaş alıyorum, cebime koyuyorum bankadan, daha eve varmadan eriyip gidiyor, yok oluyor. Buna bir düzen istiyoruz bizler. Canımın istediği şeyleri asla yiyemiyorum, çünkü cebimde para kalmıyor. Çekiyorum emekli maaşımı, evime varmadan para eriyip gidiyor çay şekeri gibi."

Kaynak: ANKA
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