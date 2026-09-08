Osmaniye Kadirli'de hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü Burhan Camuzemen öldü
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Kadirli Andırın Karayolu Taputepesi mevkisinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü 26 yaşındaki Burhan Camuzemen ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Camuzemen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Kadirli Andırın Karayolu Taputepesi mevkisinde Çamlıca Cami yakınında meydana geldi. Hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra devrilen motosikletin sürücüsü Burhan Camuzemen (26) yola savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Camuzemen, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Osmaniye Kadirli'de hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü Burhan Camuzemen öldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?