Osmaniye Kadirli\'de Sel Yardımı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Osmaniye Kadirli ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) 2 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak yağışların başladığı ilk andan itibaren saha çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürdüklerini belirtti. Sel felaketinin ardından, SYDV ekiplerince inceleme, hane ziyaretleri ve hasar tespit çalışmalarının ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Göktaş, "Bu kapsamda, afetten etkilenen vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Osmaniye Kadirli ilçesi SYDV'ye 2 milyon lira tutarında kaynak aktardık Devletimiz, tüm kurumlarıyla birlikte afetten etkilenen vatandaşlarımızın yaralarının en kısa sürede sarılması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Yoğun yağışlar sonucu yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Evleri zarar gören ve yaşamları olumsuz etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.

'PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ'

Bakan Göktaş ayrıca sel felaketinden etkilenen vatandaşların psikososyal destek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ekiplerin sahada hazır olduğunu bildirdi. İlk belirlemelere göre 208 hane, 22 iş yeri ve 16 araç hakkında hasar ihbarında bulunulduğunu ve 2 can kaybının yaşandığını bildiren Göktaş, "AFAD ekipleri tarafından ihbarların değerlendirilmesi ve Kadirli Belediye ekiplerince sel sularının tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakanlık olarak uzman personelimizle psikososyal destek çalışmalarına başlayacağız" ifadelerini kullandı.