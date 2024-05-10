Osmaniye Kadirli'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi - Son Dakika
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Osmaniye Kadirli'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

Osmaniye Kadirli\'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan Bilim ve Sanat Merkezi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi. Fuarın açılışında konuşan merkez müdürü İsmail Ekiz, TÜBİTAK'ın desteğiyle gerçekleştirilen bilim fuarının mutluluk verici olduğunu belirtti. Kadirli Kaymakamı Yakup Güney ise öğrencilerin bilim ve sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik edildiği fuara emeği geçenlere teşekkür etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız ise gençlerin bilim ve teknolojiyle buluşmasının öncelikleri olduğunu vurgulayarak, bu tür projelerin önemini dile getirdi. Fuarda yer alan çalışmalar, danışman öğretmenler ve 60 öğrencinin 4 aylık bir çalışmanın ardından hazırlandı ve 2 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

10.05.2024 15:21
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Bilim ve Sanat Merkezi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

Merkez Müdürü İsmail Ekiz, fuarın açılışında, TÜBİTAK'ın desteğiyle bilim fuarını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kadirli Kaymakamı Yakup Güney de öğrencilerin temel ve sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen fuarda emeği geçenlere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız ise gençlerin bilim ve teknoloji ile buluşmasının öncelikleri olduğunu anlatarak, bu tür projeleri önemsediklerini belirtti.

Davetliler, danışman öğretmenler ve 60 öğrencinin görev aldığı 4 aylık çalışma sonrası hazırlanan ve 2 gün açık bulundurulacak fuardaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Osmaniye Kadirli'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye Kadirli'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi - Son Dakika
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