Osmaniye Kadirli'deki orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuflu köyünde çıkan orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Kızyusuflu köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA
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