Osmaniye Kadirli Harkaçtığı\'nda devrilen otomobildeki 2 yaralı hastaneye kaldırıldı

Osmaniye Kadirli Harkaçtığı'nda devrilen otomobildeki 2 yaralı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Harkaçtığı köyünde devrilen otomobilde sürücü ile annesi 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi; yaralılar ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Ahmet Sazlıdere idaresindeki 35 BIL 313 plakalı otomobil, Harkaçtığı köyünde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile annesi Şerife Sazlıdere, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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