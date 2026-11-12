Osmaniye merkeze bağlı Arslanlı köyü yakınında devrilen minibüste 14 kişi yaralandı - Son Dakika
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Osmaniye merkeze bağlı Arslanlı köyü yakınında devrilen minibüste 14 kişi yaralandı

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Osmaniye merkeze bağlı Arslanlı köyü yakınında devrilen minibüste 14 kişi yaralandı
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Osmaniye merkeze bağlı Arslanlı köyü yakınında tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 14 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi; yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 80 AIR 404 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, merkeze bağlı Arslanlı köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 14 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
OsmaniyeOtomobilGüncelSon Dakika

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