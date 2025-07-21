Suriye'ye Görevli Özel Harekat Timleri Uğurlandı

Suriye'de görev yapacak Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı timler, düzenlenen törenle görev yerlerine uğurlandı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törene Vali Erdinç Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Şener Kaytez ile özel harekat polisleri katıldı.

Törende konuşan Vali Yılmaz, Suriye'de görev yapacak polislere kolaylık dileyerek, "Daha önce birçok arkadaşınızı, sizleri yolcu ettik, Allah'a hamdolsun gidip döndünüz. Sizleri de dualarımızla bu kutlu göreve gönderiyoruz. Siz kahramanlarımız, her zaman görevi hakkıyla yapan, gerçek anlamda vatansever, yurtsever, memleket aşığısınız. Her zaman gurur duyduğumuz kahraman Özel Harekat Polislerimizi bugün yine kutlu bir göreve yolcu ediyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin, yolunuz açık olsun. Allah hayırlısıyla gidip gelmeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından timler, dualar eşliğinde görev yerlerine uğurlandı.