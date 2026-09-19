Osmaniye Sumbas'ta baba gözaltında, oğlunu tahrayla öldürüp gelini ve torununu yaraladı - Son Dakika
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Osmaniye Sumbas'ta baba gözaltında, oğlunu tahrayla öldürüp gelini ve torununu yaraladı

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Osmaniye Sumbas\'ta baba gözaltında, oğlunu tahrayla öldürüp gelini ve torununu yaraladı
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Osmaniye Sumbas'taki Mehmetli beldesi Yeni Mahalle'de bir baba, nedeni henüz belirlenemeyen tartışmada oğlunu tahrayla öldürdü; gelini ve torununu da yaraladı. Saldırı sonrası yaralılar Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı, baba jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde tartıştığı oğlunu tahrayla öldüren, gelini ve torununu yaralayan baba gözaltına alındı.

Mehmetli beldesi Yeni Mahalle'de Fevzi T. ile evinde kaldığı oğlu Aydın T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmada Fevzi T, evde bulunan tahrayla oğlu Aydın ile gelini Mehtap ve torunu A.T'ye saldırdı.

Kavgayı duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aydın T'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Mehtap T. ve kızı A.T. sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Baba Fevzi T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Aile İçi Şiddet3. SayfaJandarmaOsmaniyeMehmetliOlaylarSumbasGüncelSuçSon Dakika

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