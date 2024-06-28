Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz Bamya Hasadına Katıldı

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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Cevdetiye beldesinde düzenlenen bamya hasadına katıldı.

Hasat öncesi Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Kolabaş'tan rekolte beklentisi ve hasat hakkında bilgi alan Vali Yılmaz, daha sonra tarlaya girerek bamya topladı.

Yılmaz, hasadın ardından gazetecilere, Osmaniye'nin bamya üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirterek, "Osmaniye'de, yaklaşık 2 bin 800 dekar alanda 4 bin 400 ton bamya üretilmektedir. Bamya üretim alanı anlamında da istihdam anlamında da Osmaniye iyi bir yerde. Bütün bamya üreticilerimize bereketli bir hasat dönemi, bamya hasadında çalışanlara da kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.

Vali Yılmaz hasat sonrası tarım işçileriyle sohbet etti.