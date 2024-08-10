Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Ulusal Kamp\'a Katılan Gençlerle Buluştu

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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte düzenlenen Ulusal Kamp'a katılan gençlerle araya geldi.

Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, Aslantaş Doğa ve Gençlik Kampı'nda organize edilen Ulusal Kamp'a ziyarette bulundu.

Kamp için 17 ilden gelen gençlerle sohbet eden Yılmaz, "Burada her anınızın en güzel şekilde geçmesini arzu ediyoruz. Programın sizler için en faydalı ve verimli şekilde geçmesini hedefliyoruz." dedi.

Yılmaz, geleceğin Türkiye'sini gençlerin inşa edeceğini belirtti.

Konuşmasının ardından Vali Yılmaz, katılımcıların hazırladığı etkinlikleri izledi.