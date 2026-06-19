Osmanlı Çileği Üretimi Artacak

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yetiştirilen ve pazara inmeden alıcı bulan coğrafi işaret belgeli "Osmanlı çileği" üretiminin girişimcilerin desteğiyle artırılması hedefleniyor.

Rengi, aroması ve kokusuyla öne çıkan Osmanlı çileği, kozmetikten gıdaya farklı sektörlerden talep görüyor.

Son dönemde rekoltesi düşen ve küçük üretim alanlarındaki miktarın pazardaki talebe cevap veremeyen Osmanlı çileğinin üretimini artırmak için Karadeniz Ereğli Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticileri Koruma Derneğince çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda derneğine başvuran girişimcilerle üretimin artırılması hedefleniyor.

"Osmanlı çileğinin profesyonelce üretilmesi gerekiyor"

Dernek Başkanı Şaban Çetinkaya, AA muhabirine, Osmanlı çileğinin "altın" değerinde ürün olduğunu söyledi.

Bölgedeki üretimin çeşitli nedenlerle düşük seviyelere geldiğine dikkati çeken Çetinkaya, "Yeniden toparlanma ve üretime geçip ekonomiye kazandırma amaçlı çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

Çetinkaya, Karadeniz Ereğli'de Osmanlı çileği üretiminin özellikle profesyonel ve modern sistemlerle, girişimciler tarafından yatırım yapılarak yapılması gerektiğini vurgulayarak, pazar ile ürün arasındaki dengenin ancak böyle kurulabileceğini kaydetti.

Tonlarca Osmanlı çileği talebinin olduğunu belirten Çetinkaya, küçük üretim alanlarındaki miktarın pazardaki talebe cevap veremediğini anlattı.

Çetinkaya, Osmanlı çileğinin profesyonelce üretilmesi gerektiğine işaret ederek, bu yıl bu konuda güzel gelişmeler yaşandığını dile getirdi.

Osmanlı çileğinin daha fazla üretilmesi gerektiğini söyleyen Çetinkaya, "Bize başvuranlar, üretmek isteyenler var. 20 dönüm üzerinde çalışma yapmak isteyenler var. Bu sevindirici. Bu konuda onları destekleyeceğiz. Yine bu konuda kurumların da yaklaşımları var ki bu da çok sevindirici." diye konuştu.

Çetinkaya, Osmanlı çileğinin değerinin bilinmesi gerektiğinin belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Osmanlı çileğinin marka olarak tescil edilmiş olması girişimcilerimizin dikkatini çekti. Bu işi profesyonelce, modern sistemlerle üretme yolunda adımlar atılıyor. Bu son derece sevindirici. Osmanlı çileğinin bundan sonraki süreçlerini kendi dinamiğiyle yürüteceği ve genişleteceği anlamı çıkıyor. Girişimciler aracılığıyla, profesyonel üretim biçimleriyle bir lokomotif oluşturulup böylece bölgedeki üreticilerimizin daha hızlı büyümesi ve üretimin artmasını bekliyoruz."