OSTİM Kültür Günü'nde Büyükelçiler Ülkelerinin Kültürünü Tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

OSTİM Kültür Günü'nde Büyükelçiler Ülkelerinin Kültürünü Tanıttı

OSTİM Kültür Günü\'nde Büyükelçiler Ülkelerinin Kültürünü Tanıttı

OSTİM Kültür Günü'nde Birleşik Arap Emirlikleri, Ruanda ve Guatemala'nın Ankara Büyükelçileri, kendi ülkelerinin kültür ve geleneklerini tanıttı. Etkinliğe katılan büyükelçiler, kültürler arası etkileşimin önemine vurgu yaparak, sürdürülebilirlik ve uluslararası işbirliği konularında da açıklamalarda bulundu. Ankara'daki yabancı misyon temsilciliklerinin ve OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerinin kültürleri tanıtan stantlar da etkinlikte yer aldı.

14.05.2024 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Charles Kayonga ve Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos, OSTİM Kültür Günü'nde kendi ülkelerinin kültür ve geleneklerini tanıttı.

OSTİM Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen OSTİM Kültür Günü'ne BAE'nin Ankara Büyükelçisi Zahiri, Ruanda'nın yeni Ankara Büyükelçisi Kayonga ve Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi olarak atanan Hernandez Recinos katıldı.

Programın açılışında konuşan OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, etkinliğe katılan büyükelçilere teşekkür ederek "Burada bizimle birlikte olmanız bizim için büyük bir zenginlik." dedi.

OSTİM Teknik Üniversitesi'nde birçok ülkeden gelen yabancı öğrenci olduğuna dikkati çeken Yülek, bu sayının gelecek yıllarda daha da artırılması çağrısı yaptı.

Yülek, BAE'ye üniversiteye uzun süredir verdiği destekten dolayı da teşekkür etti.

BAE'nin Ankara Büyükelçisi Zahiri, etkinliğin farklı kültürleri keşfetmek için çok büyük fırsat sunduğunu söyledi.

Zahiri, "Kültürler arası etkileşim sadece yaşamlarımızı zenginleştirmekle kalmaz, aynı zamanda uluslararası anlayış ve işbirliğini de geliştirir." ifadesini kullandı.

BAE'nin çevresel, ekonomik ve sosyal olmak üzere sürdürülebilirlik çalışmalarına büyük önem verdiğini belirten Zahiri, sürdürülebilirliğin yalnızca hükümetlerin değil, toplumdaki her bireyin üzerine düşen toplamsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Zahiri, sürdürülebilirliğin, özellikle gençlerin geleceği için büyük önem taşıdığını, bu yüzden ülkesinin sürdürülebilir bir gelecek inşa etmekte kararlı olduğunu ifade etti.

Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Kayonga, ülkesinin kültürü ve tarihi hakkında bilgi vererek, farklı kültürler arasındaki etkileşim ve değişimin önemine işaret etti.

Kayonga, kültürlerin etkileşim ile büyüyeceğini, kültürü olmayan ülkelerin hayatta kalamayacağını ve uzun yıllar yaşayamayacağını kaydederek, "Bu bölge buna (kültürler arası etkileşime) bir örnektir. Bu bölge medeniyetin başladığı yerdir." dedi.

Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Hernandez Recinos de bu tür etkinliklerin milletleri daha da yakınlaştırdığını ifade etti.

Hernandez Recinos, Türkiye ile Guatemala'nın pek çok ortak noktası olduğuna dikkati çekti.

İki ülkenin de büyük ülkelere komşu olduğunu ve iki ülkenin topraklarının eski medeniyetlere ev sahipliği yaptığını belirten Hernandez Recinos, Guatemala ile ilişkilerin geliştirilmesi ve daha fazla Guatemalalı öğrencinin Türkiye'ye gelmesi için çağrıda bulundu.

Kültür Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Ankara'daki yabancı misyon temsilciliklerinin ve OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerinin kültürleri tanıtan stantları yer aldı.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, OSTİM Teknik Üniversitesi, Guatemala, Ankara, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OSTİM Kültür Günü'nde Büyükelçiler Ülkelerinin Kültürünü Tanıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:17 Erdoğan, Togg’un yeni modeli T10F’yi inceledi Gelecek sene yollarda olacak Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'yi inceledi! Gelecek sene yollarda olacak
17:23 İstiklal Caddesi’nde mağazada yangın Polis bölgeyi boşaltıyor İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
17:41 Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda forma giyemeyecek Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecek
17:27 Emniyet Genel Müdürlüğü: ’Yasa dışı dinleme iddiaları asılsızdır’ Emniyet Genel Müdürlüğü: 'Yasa dışı dinleme iddiaları asılsızdır'
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:57 Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 18:38:59. #1.13#
SON DAKİKA: OSTİM Kültür Günü'nde Büyükelçiler Ülkelerinin Kültürünü Tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement