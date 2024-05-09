ÖSYM, 2024 TR-YÖS/1 sınav giriş belgelerini erişime açtı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 18 Mayıs'ta düzenlenecek Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024 TR-YÖS/1) sınav giriş belgelerini erişime açtı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 18 Mayıs'ta yapılacak sınava başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://tryos.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.