ÖSYM, 2024 YKS Tercih İşlemlerini Başlattı - Son Dakika
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ÖSYM, 2024 YKS Tercih İşlemlerini Başlattı

ÖSYM, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemlerini başlattı. Adaylar, tercihlerini 2 Ağustos'a kadar ÖSYM'nin internet sitesinden yapabilecek. Başarı sıralaması uygulaması, bazı bölümler için geçerli olacak. Kayıt işlemleri ise 19-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

25.07.2024 12:53
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(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının 16 Temmuz'da açıklanmasının ardından, üniversitelere yerleştirme yapmak için adaylardan tercih almaya başladı. Adaylar, tercih işlemlerini bugünden itibaren 2 Ağustos'a, ÖSYM'nin internet sitesinden yapabilecek.

ÖSYM, 16 Temmuz'da sonuçlarını açıkladığı YKS'nin TYT oturumuna 2 milyon 819 bin 362, AYT oturumuna 1 milyon 776 bin 496 adayın katıldığı açıklamıştı.

Üniversitede okumaki isteyen adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesinden yapabilecek. Adaylar tercih işlemlerinin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndaki kurallara göre ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak gerçekleştirebilecek. Başvuru merkezlerinde tercih işlemleri yapılamayacak. Ayrıca ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Başarı sıralaması uygulaması hangi bölümleri kapsayacak?

YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 bölüm tercihinde bulunabilecek.

Tıp, diş hekimliği, eczacılık, mimarlık, mühendislik, öğretmenlik ve hukuk gibi programlar için uygulanan başarı sıralaması koşulu devam ediyor. Adayların tercihlerini yaparken, bu konuda dikkatli olmaları gerekiyor.

Buna göre, bu yılki hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde Eşit Ağırlık en düşük 125 bininci, mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde sayısal en düşük 300 bininci, mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde sayısal en düşük 250 bininci, tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde sayısal en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde ilgili puan türünde en düşük 300 bininci, eczacılık programlarına yerleştirme işlemlerinde sayısal en düşük 100 bininci, diş hekimliği programlarına yerleştirme işlemlerinde ise sayısal alanda  en düşük 80 bininci sıralamada olmak gerekecek.

Kayıt işlemleri ne zaman?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak. Kayıt işlemleri sona erdikten sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek ve ek yerleştirme işlemleri başlayacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak

Kaynak: ANKA

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