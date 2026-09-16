ÖSYM 2026-DUS ve STS Diş Hekimliği başvurularını başlattı

ÖSYM 2026-DUS ve STS Diş Hekimliği başvurularını başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ÖSYM, 1 Kasım'da yapılacak 2026-DUS 2. Dönem ile 2026-STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınavları için başvuruların başladığını duyurdu. Başvurular 24 Eylül'e kadar ÖSYM Başvuru Merkezleri, ais.osym.gov.tr veya mobil uygulamadan yapılabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 1 Kasım'da yapılacak 2026 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-DUS 2. Dönem) ile 2026 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2026- STS Diş Hekimliği 2. Dönem) başvurular başladı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bugün başlayan başvurular, 24 Eylül'e kadar sürecek. Doktoralı diş hekimi olup uzman olmaya hak kazanmak isteyen adayların da DUS'a girmeleri gerekecek.
Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri, https://ais.osym.gov.tr veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.
Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2026-DUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu ile 2026-STS Diş Hekimliği 2. Dönem Başvuru Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.
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