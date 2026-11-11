ÖSYM, 2026-EKPSS branş bazında sıralamaları adayların erişimine açtı

ÖSYM, 2026-EKPSS branş bazında sıralamaları adayların erişimine açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ÖSYM, 2026-EKPSS'ye katılan adayların branş bazında sıralamalarını Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıttı. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreyle sıralamalarını görüntüleyebilecek, ancak görüntülenen sayfa belge niteliği taşımayacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (2026-EKPSS) sonuçlarına göre adayların branş bazında sıralamaları yayımlandı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-EKPSS'ye katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı.
Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarına erişebilecek.
Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımayacak ve değerlendirmelerde ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınacak.
Kaynak: AA
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