ÖSYM Başkanı, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
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ÖSYM Başkanı, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı hakkında açıklama yaptı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na 50 bin aday katılacak. Sınav, 43 il, 44 sınav merkezi, 146 bina ve 1673 salonda gerçekleştirilecek. Sınavda 6 bin 918 görevli yer alacak ve adaylara 60 soru için 90 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav günü kimlik kartı sorunu yaşayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık olacak.

07.03.2024 12:19
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 9 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na (2024-DİB-MBSTS) 50 bin aday katılacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2024-DİB-MBSTS) ile ilgili açıklama yaptı.

Sınavın 43 il, 44 sınav merkezinde ve 146 bina ve 1673 salonda düzenleneceğini ve 50 bin 593 adayın katılacağını bildiren Ersoy, sınavda emniyet dahil 6 bin 918 görevlinin yer alacağını belirtti.

Sınavın saat 14.45'te başlayıp 16.15'te sona ereceğini ifade eden Ersoy, sınavda ek süre verilmesi uygun görülen engelli adayların, 30 dakika ek sürelerini kullanabileceklerini vurguladı.

Sınavda adaylara, 60 soru için 90 dakika cevaplama süresi verileceğini aktaran Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Sınava katılacak adaylarımızdan istirhamımız, sınav yerlerine son dakika gitmemeleri. Adaylarımızın sınavdan en az yarım saat önce sınav yerine gitmeleri, kendileri açısından çok faydalı olacaktır. Kimlik kartları ve sınav giriş belgelerinin adaylarımızın yanında olması gerekmektedir."

Ersoy, sınava katılacak tüm adaylara başarılar, sınav görevlilerine de kolaylıklar diledi.

Öte yandan kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ÖSYM Başkanı, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı hakkında açıklama yaptı - Son Dakika

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