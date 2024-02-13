ÖSYM Başkanı: Yapay zeka sınavları daha verimli hale getirecek

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ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ÖSYM uygulamalarında yapay zekayı aktif şekilde kullanmayı hedeflediklerini belirterek, "Yapay zeka ile soru üreteceğiz, değerlendirmeler yapacağız ve bu alanda çok önemli bir başlangıç olacak. Sınavları çok daha verimli ortamlarda gerçekleştirmemize büyük katkı sağlayacak" dedi.

ÖSYM Başkanlığı, 2024 yılında yapılacak sınav uygulamalarının ve yeni projelerin değerlendirildiği 'Genel İstişare ve Eğitim Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantıya ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ersoy, Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye genelinde görev yapan koordinatörler, yurt dışı koordinatörleri ve kurum çalışanları katıldı. İki oturum şeklinde gerçekleşen toplantının ilk oturumunda Ersoy tarafından uygulamada olan sınavlara ve hazırlık aşamasında olan projelere yönelik sunum gerçekleştirildi. İkinci oturumda da koordinatörlükler ve birimlerle toplantılar yapıldı.

'MAKİNE İLE İNSAN DENGESİNİ KORUYACAĞIZ'

Toplantıda konuşan ÖSYM Başkanı Ersoy, amaçlarının en verimli ölçmeyi sağlamak, yerleştirmeyi yapmak ve adaylara en uygun koşulları oluşturmak olduğunu belirterek, "Bu kapsamda, Merkez çalışanlarımız ve koordinatörlerimizde görevli personel ile bir araya geldik. Merkezimizdeki çalışmaları ve yeni projeleri kendilerine detaylıca aktardık. Uyguladığımız sınavlarda sahanın durumunu en iyi koordinatörlerimiz biliyor. Onlardan aldığımız bildirimler ve raporlar doğrultusunda ihtiyaçları daha sağlıklı ve verimli şekilde belirleme imkanı buluyoruz. O sebeple koordinatörlerimizin tespitleri bizler için çok büyük önem arz ediyor" dedi.

ÖSYM uygulamalarında yapay zekayı aktif şekilde kullanmayı hedeflediklerini ifade eden Ersoy, "Ekibimizde yapay zeka uzmanları var. Bu hocalarımızdan en verimli şekilde faydalanmayı hedefliyoruz. Bu alanda çalışmalarımızı başlattık. Atacağımız bu adım, tüm kurumların sınav süreçlerinde çok daha etkili koordinasyon kurmasını sağlayacak. Yapay zeka ile soru üreteceğiz, değerlendirmeler yapacağız ve bu alanda çok önemli bir başlangıç olacak. Sınavları çok daha verimli ortamlarda gerçekleştirmemize büyük katkı sağlayacak. Yapay zekadan faydalanırken insan faktörünü de göz ardı etmeyeceğiz. Makine ile insan dengesini koruyacağız" diye konuştu.

'TÜM SINAV MERKEZLERİMİZDE UYGULAMA YAPACAĞIZ'

Deprem bölgesinde yapılacak sınav uygulamalarına da değinen Ersoy, "Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem yaşadık. Bu illerdeki adaylarımıza, talep etmeleri halinde tercih ettikleri herhangi bir ilde sınava girme imkanı sunmuştuk. Farklı illerde sınava girmek isteyen adaylarımızın tüm masrafları da devletimiz tarafından karşılanmıştı. 2024 yılında tüm sınav merkezlerimizde uygulama yapacağız. Özellikle deprem bölgesinde adaylarımızın sorun yaşamaması için hassas bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Yıkılan, hasar gören ve yeni yapılan okulların durumuna göre verilerimizi güncelledik" dedi.

'TR-YÖS 50 ÜLKEDE YAPILACAK'

Ersoy ayrıca Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (TR-YÖS) 13 yıl aradan sonra geçen yıl iki kez gerçekleştirildiğini anımsatarak, "2024 TR-YÖS/1 uygulamasını 18 Mayıs'ta yaklaşık 50 ülkede 80'e yakın merkezde yapacağız. Türkiye'ye her yıl 70-80 bin arasında uluslararası öğrenci kaydı gerçekleşiyor. Bu sayıyı artırarak üniversitelerimizin uluslararası öğrenci kabulüne yardımcı olmak istiyoruz. TR-YÖS'ün sadece Türkiye'de değil uluslararası alanda da geçerliliği olmasını istiyoruz. TR-YÖS'ü ülkemizin tanıtımında önemli bir faktör olarak görüyoruz" diye konuştu.