ÖSYM'den 7 Bölgeye Online Sınav Müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ÖSYM'den 7 Bölgeye Online Sınav Müjdesi

ÖSYM\'den 7 Bölgeye Online Sınav Müjdesi
13.06.2026 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖSYM, 1-2 yıl içinde 7 bölgede online sınavlara başlayacak, 208-209 üniversite sınav merkezi olacak.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, "1-2 sene içerisinde artık ÖSYM, 7 bölgede online sınavlar yapacak. 208-209 üniversitemiz bizim için bir sınav merkezi olacak" dedi.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Esenboğa e-Sınav Merkezi'nde ÖSYM'nin elektronik sınav uygulamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ersoy, "Bu; e-Sınav Merkezi 5 bin kapasiteli, dünyanın kapalı en büyük elektronik e-sınav merkezidir. Biz burada bugün STS (Seviye Tespit Sınavı) Öğretmenlik sınavımızı yapacağız. Yurt dışında öğretmenlik öğrencileri diploma denkliği için gerekli olan sınavımız bu. Biz bu sınavlarımızı daha çok dil sınavları için yapıyorduk. Ben 2022 yılında göreve geldim. Göreve gelene kadar sadece dil alanında YDS (Yabancı Dil Sınavı) ve YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) sınavlarımız vardı. Fakat biz geldikten sonra dijitalleşmeyle beraber biz adaylarımıza alternatif sınav imkanı oluşturma bağlamında yeni sınavlarımızı dijital sınava geçirdik" dedi.

'FARKLI ALANLARDA DA SINAVLARIMIZI YAPMAYA BAŞLADIK'

Senede 17 kez e-YDS ve e-YÖKDİL sınavlarının yapıldığını belirten Ersoy, "10 dilde yapıyorduk bu sınavlarımızı. Fakat biz göreve geldikten sonra artık farklı alanlarda da sınavlarımızı yapmaya başladık. Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, STS Eczacılık sınavımız, Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavımız, Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavımız, bugün yapacağımız STS Öğretmenlik, Tarım Bakanlığı sınavı ve Sayıştay sınavlarını artık e-sınav şeklinde yapıyoruz. Hedefimiz; bundan sonra belli sayının altındaki sınavları, e-sınav şeklinde hayata sokabilmek, adaylarımıza farklı sınav alternatif imkanları sunabilmek" diye konuştu.

'208-209 ÜNİVERSİTEMİZ SINAV MERKEZİ OLACAK'

Gazi Üniversitesi ile pilot uygulaması gerçekleştirilen online sınav çalışmasına değinen Ersoy, "Hedefimiz; önce 7 bölgede, sonra 17 bölgede, devamında 81 ilde, bunun devamında da tüm dünyada online bir şekilde siber güvenliği alınmış bir sınav yapma kabiliyetine sahip olmak. 1-2 sene içerisinde artık ÖSYM, 7 bölgede online sınavları yapacak. 208-209 üniversitemiz bizim için bir sınav merkezi olacak. Adaya ulaşılabilirlik bağlamında çalışmalarımız hızlı bir şekilde sürecek" dedi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Eğitim, Güncel, ÖSYM, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖSYM'den 7 Bölgeye Online Sınav Müjdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyenin süs havuzuna düşüp engelli kalan Hatice’nin ailesi tazminat kazandı ölünce de borçlu çıktı Belediyenin süs havuzuna düşüp engelli kalan Hatice'nin ailesi tazminat kazandı; ölünce de borçlu çıktı
CHP’de iki belediye başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi CHP'de iki belediye başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Fransız siyasetinde “Prenses“ krizi: Aşırı sağın yükselen yıldızının ilişkisi tartışma konusu Fransız siyasetinde "Prenses" krizi: Aşırı sağın yükselen yıldızının ilişkisi tartışma konusu
Selçuk İnan Fenerbahçe’nin genç yıldızını istiyor Selçuk İnan Fenerbahçe'nin genç yıldızını istiyor
7 kişinin yaralandığı dolmuş kazasındaki şoför: Kız arkadaşımla sorun yaşamıştım 7 kişinin yaralandığı dolmuş kazasındaki şoför: Kız arkadaşımla sorun yaşamıştım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Acun Ilıcalı’yı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı kabul etti

15:57
AP’nin “yaptırım“ iddiasında kilit rol oynayan Vladimir Prebilic kimdir
AP'nin "yaptırım" iddiasında kilit rol oynayan Vladimir Prebilic kimdir?
15:42
A Milli Takım kampında sigara iddiası Görüntüler tartışma yarattı
A Milli Takım kampında sigara iddiası! Görüntüler tartışma yarattı
15:41
Bakan Gürlek’ten Avrupa Parlamentosu’nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt
Bakan Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt
15:23
Tarih de rakam da belli Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişiyor
Tarih de rakam da belli! Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişiyor
14:11
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir
14:08
Kılıçdaroğlu CHP’si yüzde kaç oy alır Özgür Özel, anket sonucu paylaştı
Kılıçdaroğlu CHP'si yüzde kaç oy alır? Özgür Özel, anket sonucu paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 16:14:13. #7.12#
SON DAKİKA: ÖSYM'den 7 Bölgeye Online Sınav Müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.