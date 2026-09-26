ÖSYM e-YDS 2026/10 İngilizce sonuçlarını açıkladı, adaylar 18.15'ten erişebilecek

ÖSYM e-YDS 2026/10 İngilizce sonuçlarını açıkladı, adaylar 18.15'ten erişebilecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ÖSYM, 26 Eylül 2026'da yapılan e-YDS 2026/10 İngilizce sınavının değerlendirmesinin tamamlandığını ve sonuçların açıklandığını bildirdi. Adaylar sonuçlara aynı gün saat 18.15'ten itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.
ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2026 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/10 İngilizce) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "26 Eylül 2026 tarihinde uygulanan 2026 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Eylül 2026 tarihinde saat 18.15'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden erişebilecektir" denildi.
Kaynak: DHA
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