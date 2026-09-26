ÖSYM, e-YDS 2026/10 İngilizce sonuçlarını adayların erişimine sundu

ÖSYM, e-YDS 2026/10 İngilizce sonuçlarını adayların erişimine sunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
e-YDS 2026/10 İngilizce sınavının sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı; değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuçları sonuc.osym.gov.tr üzerinden görüntüleyebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2026/10 İngilizce) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün uygulanan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, e-YDS 2026/10 İngilizce sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.
Kaynak: AA
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