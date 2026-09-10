ÖSYM, e-YDTS/2 Türkçe başvuru süresini 14 Eylül'e kadar uzattı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026 Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı (e-YDTS/2 Türkçe) başvuru süresi 14 Eylül'e kadar uzatıldı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 19 Eylül'de uygulanacak e-YDTS/2 Türkçe başvuru ve sınav ücreti ödeme işlemleri 14 Eylül saat 23.59'a kadar sürecek.

Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin "sanalpos.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.