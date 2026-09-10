ÖSYM, e-YDTS/2 Türkçe başvuru süresini 14 Eylül'e kadar uzattı
ÖSYM, 19 Eylül'de uygulanacak 2026 e-YDTS/2 Türkçe sınavının başvuru süresini 14 Eylül saat 23.59'a kadar uzattı. Adaylar başvuru ve ücret ödeme işlemlerini sanalpos.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026 Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı (e-YDTS/2 Türkçe) başvuru süresi 14 Eylül'e kadar uzatıldı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 19 Eylül'de uygulanacak e-YDTS/2 Türkçe başvuru ve sınav ücreti ödeme işlemleri 14 Eylül saat 23.59'a kadar sürecek.
Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin "sanalpos.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.
Kaynak: AA
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