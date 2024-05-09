ÖSYM, e-YÖKDİL Sınavlarının Tarihlerini Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ÖSYM, e-YÖKDİL Sınavlarının Tarihlerini Açıkladı

ÖSYM, e-YÖKDİL Sınavlarının Tarihlerini Açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YÖKDİL 2024/1-Sosyal Bilimler) 11 Mayıs Cumartesi, e-YÖKDİL 2024/2 Sağlık Bilimleri'nin ise 12 Mayıs Pazar günü elektronik ortamda yapılacağını duyurdu. Sınavlara 10 bin 92 aday katılacak ve sonuçlar aynı gün açıklanacak.

09.05.2024 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (e- YÖKDİL 2024/1-Sosyal Bilimler) 11 Mayıs Cumartesi, e-YÖKDİL 2024/2 Sağlık Bilimleri'nin ise 12 Mayıs Pazar günü elektronik ortamda yapılacağını bildirdi.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da elektronik sınav merkezlerinde saat 13.45'te başlayacak sınavlara 10 bin 92 aday katılacak. Emniyet dahil 596 görevlinin yer alacağı sınavlar için adaylara 180 dakika süre verilecek. Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ile fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

Sınavların sonuçları aynı gün açıklanacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava girecek adaylara başarı, sınav görevlilerine de kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA

YÖKDİL, Ösym, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖSYM, e-YÖKDİL Sınavlarının Tarihlerini Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:17 Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiği günden beri yaptığı projeleri anlattı Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiği günden beri yaptığı projeleri anlattı
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
13:27 İsrail’in gövde gösterisine Kassam Tugayları’ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız İsrail'in gövde gösterisine Kassam Tugayları'ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız
12:44 Öğretmen atamalarında yeni dönem Mülakat sistemi sil baştan değişiyor Öğretmen atamalarında yeni dönem! Mülakat sistemi sil baştan değişiyor
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara son noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara son noktayı koydu
15:15 Utku Caner Çaykara: Önceliğimiz deprem ve kentsel dönüşüm konusudur Utku Caner Çaykara: Önceliğimiz deprem ve kentsel dönüşüm konusudur
15:09 Ne umutlarla transfer edilmişti Fenerbahçe’de milli yıldıza da yol göründü Ne umutlarla transfer edilmişti! Fenerbahçe'de milli yıldıza da yol göründü
15:03 Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor
14:32 Kate Middleton iyileşme sürecinde, halka açık etkinliklere katılacak Kate Middleton iyileşme sürecinde, halka açık etkinliklere katılacak
14:12 Görenler tanıyamıyor Kolpaçino’nun Şahin’i Serkan Şengül bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Kolpaçino'nun Şahin'i Serkan Şengül bambaşka biri oldu
13:08 Gümüşhane’de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu Gümüşhane'de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu
12:40 Etimesgut Belediye’nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı Erdal Beşikçioğlu açıkladı Etimesgut Belediye'nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı! Erdal Beşikçioğlu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 15:28:47. #1.12#
SON DAKİKA: ÖSYM, e-YÖKDİL Sınavlarının Tarihlerini Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement