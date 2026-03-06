ÖSYM, hafta sonu 2 sınav birden gerçekleştirecek - Son Dakika
ÖSYM, hafta sonu 2 sınav birden gerçekleştirecek

06.03.2026 14:02
ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından cumartesi ve pazar günü 2 sınav birden gerçekleştirilecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2026-GUY) 7 Mart Cumartesi, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) 8 Mart Pazar günü yapılacak. Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2026-GUY), Ankara ÖSYM Elektronik Sınav Merkezi'nde (e-Sınav Merkezi) elektronik sınav olarak yapılacak. Sınav için 23 salon kullanılacak. Sınav, saat 13.45'te başlayacak ve 90 dakika sürecek. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda çoktan seçmeli 60 soru sorulacak. 15.15'te sona erecek sınavda ek süre kullanması uygun görülen adaylar, 20 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Sınava 2 bin 989 aday katılacak. Sınav sonuçları, 27 Mart'ta açıklanacak.

YÖKDİL, İNGİLİZCE VE ARAPÇA OLARAK DÜZENLENECEK

KKTC'nin başkenti Lefkoşa, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek ve Türkiye'de 81 ilde toplam 89 sınav merkezinde uygulanacak YÖKDİL için 316 bina ve 4 bin 534 salon kullanılacak. Sınava İngilizce Fen Bilimleri alanında 28 bin 12, İngilizce Sağlık Bilimleri alanında 46 bin 927, İngilizce Sosyal Bilimler alanında 35 bin 916 ve Arapça Sosyal Bilimler alanında 3 bin 26 olmak üzere toplam 113 bin 881 aday katılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 3 saat sürecek. Kırgızistan-Bişkek ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da sınav Türkiye ile eş zamanlı başlayacak. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin kullanılacağı sınav sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluşacak. Adaylara 80 soru sorulacak. 13.15'te sona erecek sınavda ek süre kullanması uygun görülen adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Sınav sonuçları, 8 Nisan'da açıklanacak.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, Cumartesi günü saat 11.00 ile 13.30 arasında, Pazar günü 07.00-10.00 arasında açık tutulacak. Adayların sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgeleri, ÖSYM'nin 'ais.osym.gov.tr' adresinde erişime açıldı.

'SINAVDA 16 BİN 416 KİŞİ GÖREVLİ OLACAK'

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, YÖKDİL/1 ve 2026-GUY sınavları ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Hafta sonu yapılacak sınavlar için elektronik sınav merkezinde, ülke genelinde ve yurt dışında gerekli teknik ve idari hazırlıklar tamamlandı. Sınav güvenliğinin ve adaylara uygun sınav ortamının sağlanması amacıyla 16 bin 416 görevli sınavlarda görev alacak. Sınavlara başvuran 296 engelli aday için uygun sınav ortamı oluşturuldu. YÖKDİL'e başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. Bu kapsamda 807 aday bu haktan yararlandı. Ayrıca hükümlü veya tutuklu olarak bulunan ve sınava başvuran 153 aday YÖKDİL uygulamasına katılacak. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 49 bina YÖKDİL için sınav binası olarak kullanılacak. Sınavlara katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim" dedi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
