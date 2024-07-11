ÖSYM, Kamu Kurumlarına Yerleştirme Tercih Başvurularını Almaya Başladı

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(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirmelerle ilgili tercih başvurularını almaya başladı. Adaylar, tercihlerini bugünden itibaren 18 Temmuz'a kadar yapabilecek.

ÖSYM, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapılacağını bildirdi. Kamuya yerleştirme için tercih işlemlerinin bugün başladığını bildiren ÖSYM, adayların tercih başvurularını 18 Temmuz 23.59'a kadar yapılabileceğini kaydetti.

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

ÖSYM, adayların tercih işlemleri için KPSS kılavuzunu dikkatle incelemeleri çağrısında bulundu.