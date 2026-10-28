ÖSYM'nin 2026-ÖZYES ek yerleştirme tercih işlemleri 4 Kasım'a kadar sürecek - Son Dakika
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ÖSYM'nin 2026-ÖZYES ek yerleştirme tercih işlemleri 4 Kasım'a kadar sürecek

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ÖSYM'nin düzenlediği 2026-ÖZYES ek yerleştirme tercih işlemleri bugün başladı. Adaylar tercihlerini 4 Kasım 2026 saat 23.59'a kadar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2026 Özel Yetenek Sınavı'nın (2026-ÖZYES) ek yerleştirme tercih işlemleri başladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2026-ÖZYES ek yerleştirme tercih işlemleri 4 Kasım 2026 saat 23.59'a kadar sürecek.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle yapabilecek.

2026-ÖZYES ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolara ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebiliyor.

Kaynak: AA
Ek YerleştirmeEğitimGüncelÖSYMSon Dakika

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