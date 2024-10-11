ÖSYM Özel Yetenek Sınavı Sonuçları Açıklandı

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(ANKARA) - ÖSYM, üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlediği Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar, ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebilecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) alanında tercih yapan adayların yerleştirme işlemleri tamamlandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin web sitesinden duyuruldu.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 15-21 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.