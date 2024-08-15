ÖSYM, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Başvurularını Açıkladı - Son Dakika
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ÖSYM, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Başvurularını Açıkladı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024 TR-YÖS/2) başvurularının yarın başlayacağını duyurdu. Başvurular 2 Eylül'de sona erecek.

15.08.2024 13:08
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(ANKARA) - Öğrenci Seçme, ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024 TR-YÖS/2) başvurularının yarın başlayacağını duyurdu. Başvurular 2 Eylül'de sona erecek.

ÖSYM, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınav'nın takvimini açıkladı. ÖSYM'nin açıklamasında, "Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı(2024 TR-YÖS/2) başvuruları 16 Ağustos'ta başlayacak, 2 Eylül'de sona erecek" ifadelerine ver verildi.

Sınav 27 Ekim 2024 tarihinde yapılacak.

Kaynak: ANKA

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