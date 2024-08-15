(ANKARA) - Öğrenci Seçme, ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024 TR-YÖS/2) başvurularının yarın başlayacağını duyurdu. Başvurular 2 Eylül'de sona erecek.
ÖSYM, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınav'nın takvimini açıkladı. ÖSYM'nin açıklamasında, "Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı(2024 TR-YÖS/2) başvuruları 16 Ağustos'ta başlayacak, 2 Eylül'de sona erecek" ifadelerine ver verildi.
Sınav 27 Ekim 2024 tarihinde yapılacak.
Son Dakika › Güncel › ÖSYM, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Başvurularını Açıkladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?