ÖSYM ve Yunus Emre Enstitüsü Türkçe sınavları ve TR-YÖS için iş birliği yapacak - Son Dakika
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ÖSYM ve Yunus Emre Enstitüsü Türkçe sınavları ve TR-YÖS için iş birliği yapacak

ÖSYM Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe sınavları ve Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) alanlarında iş birliği yapmak üzere protokol imzaladı. İki kurum arasında yapılan protokol ile Türkçe sınavlarının geliştirilmesi ve yabancı öğrencilerin üniversitelere yerleşmesinde kullanılan TR-YÖS sınavının uluslararası alanda daha yaygın hale getirilmesi hedefleniyor.

21.08.2024 10:16
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü, 4 temel dil becerisini ölçen Türkçe sınavları ve Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) alanlarında iş birliği yapmak üzere protokol imzaladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, Başkanlıkta düzenlenen protokol imza programına ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy'in katıldığı belirtildi.

Programda konuşan Ersoy, Yunus Emre Enstitüsü'nün Türkiye'nin, Türk kültürünün ve Türkçenin dünyanın dört bir yanında tanıtılmasına ve ülkeye olan ilginin artmasına gönül veren bir kurum olduğunu bildirdi.

Türkiye'de öğrenim görmek isteyen yabancı öğrenci sayısının her yıl arttığına dikkati çeken Ersoy, "ÖSYM olarak eşit, adil ve şeffaf bir ölçme süreci sunmak amacıyla yabancı öğrencilerin üniversitelere yerleşmesinde kullanmak üzere puan aldıkları TR-YÖS sınavını 2023'te tekrar uygulamaya geçirdik. 2024'te KKTC dahil 32 ülkede TR-YÖS/1 uygulamasını yaptık. 27 Ekim'de uygulayacağımız TR-YÖS/2'de ülke sayısının çok daha artacağını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca 2025'te uygulanmasına başlanacak 4 beceri temelli uluslararası öğrenciler için Türkçe sınavını geliştirme çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Dolayısıyla ülkemiz adına nitelikli çalışmalar yürütmek ilkesini benimsemiş iki kurumun etki ve çalışma alanlarının kesiştiği görülmektedir. Kadim dilimiz Türkçe üzerine yapılan çalışmaların artması ve niteliğinin geliştirilmesi, ülkemizin uluslararası alanda doğru temsili adına, kurumlar arası işbirliğinin önemi büyüktür. Bu bağlamda kurumlar arasında deneyim ve bilgi paylaşımını sağlamak, kurum personellerinin eğitimlerinde karşılıklı destek olmak amacıyla Yunus Emre Enstitüsü ile protokol imzalanmıştır."

"Farklı alanlarda da işbirliğimizi devam ettireceğiz"

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Aliy de ÖSYM ile protokol yapmaktan duyduğu memnuniyeti vurguladı.

Aliy, "ÖSYM gibi dünya çapında işlere imza atan, dünyanın en önemli kuruluşları arasında yer alan bu kurumla işbirliği protokolü imzalıyoruz. İki kurumu birbirine yaklaştırmak için burada bulunuyoruz. Farklı alanlarda da işbirliğimizi devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Türkiye, Ösym, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖSYM ve Yunus Emre Enstitüsü Türkçe sınavları ve TR-YÖS için iş birliği yapacak - Son Dakika

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