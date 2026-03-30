Otel odasında basılan CHP'li Yalım'la ilgili çarpıcı iddia: Bir senedir biliniyormuş
Otel odasında basılan CHP'li Yalım'la ilgili çarpıcı iddia: Bir senedir biliniyormuş

30.03.2026 18:35
Ankara'da otel odasında 21 yaşındaki belediye çalışanı sevgilisi ile yarı çıplak halde gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile ilgili çarpıcı iddia ortaya atıldı. Yalım'la ilgili durumun bir senedir bilindiği ancak CHP yetkililerine aktarılmasına rağmen müdahale edilmediği iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesine yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturmasına skandal görüntüler damga vurdu. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ankara'da bir otel odasında 21 yaşındaki sevgilisiyle yarı çıplak halde gözaltına alındı. Özkan'ın sevgilisinin aynı zamanda belediye başkanı olduğu öğrenildi.

SAYMAZ'DAN ÖZKAN YALIM İDDİASI

Özkan Yalım'la ilgili gazeteci İsmail Saymaz'dan çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. Saymaz Halk Tv canlı yayınında, Yalım'la ilgili durumu CHP'li yöneticilerin yaklaşık 1 senedir bildiğini ancak müdahale etmediklerini öne sürdü. Saymaz, "Böyle bir özel hayat savunusu yok, kardeşim. 60 yaşındaki bir adam, 21 yaşındaki kızla ilişki kuramaz." dedi.

"1 YILDIR BİLİNİYORMUŞ"

Saymaz, Yalım'ın otelinde yapılan baskında ele geçirilen görüntülerin "buraya gelen giden ve konaklayan CHP'liler var mı" sorusunu yanıtlamak için inceleneceğini ve bunun "Özgür Özel'i de kapsadığını" iddia edildi. Saymaz, "Bu bir yıldır biliniyormuş, CHP yetkililerine aktarılmış, neden müdahale edilmedi?" diye sordu.

    Yorumlar (1)

  • 0041 0041:
    şaka gibi eğer 1 yıldır biliniyorsa belliki hepsinin gece hayatı, hirhızlik zımm... vs. daha neler var neler maydanozlu köfteler... 0 0 Yanıtla
