Otel Yangınında Kayıplar Anlatıldı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın 7'nci celsesinde müşteki beyanları alındı. İlk 5 günde 32 sanığın tamamı savunma yapmıştı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan alanda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin aileleri, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı.

"ANNEMİN KOKUSUYLA UYUYAN BİR İNSANDIM"

Yangında annesi, ağabeyi ve yeğenini kaybeden Volkan Akişli (45), otel sahibi Halit Ergül ve yönetim kurulu üyesi olan kızlarına tepki göstererek, "Ben annemin kokusuyla uyuyan bir insandım. Bizi nasıl bir çaresizliğin içine attığınız farkında mısınız? Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras annesiniz ya bir yüzümüze bakın. Halit Ergül, otel müdürünün gelmesi 4x4 araç alacağına cihazlar alacak kadar hassas davransaydınız keşke" dedi. Akişli, sanık avukatlarına ve sanıklara dönerek, annesinin mezarına ait görüntüleri izletti. Akişli, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras'a seslenerek, "Gözlerini kapatma buraya bak" dedi. Akişli, "Tüm sanıklardan şikayetçiyim. Sonuna kadar davayı takip edeceğiz" diye konuştu.

"BEN KIZIMI PİLİÇ KAMYONUNDA CESET TORBALARININ İÇİNDEN ALDIM"

Yangında kızını kaybeden Mesude Turan ise Grand Kartal Otel Genel Müdürü ve otelin sahibi Halit Ergül'ün damadı olan Emir Aras'ın mahkemede izletilen yangın sırasında kaçış görüntülerini hatırlatarak, "Ne söylesem boş. O kadar çok hikaye dinledik ki. Hiçbiri söylediğinden utanmıyor. 7010 numaralı odada kalıyordu. Ceset torbaları ile otelden çıktılar. Hani diyorlar otel yetkilileri zor çıktık. Görüntülerde izledik kar montlarını bile giyip çıktılar. Benim kızım uyanamadı bile. Birkaç kapıyı çalsalardı birkaç kişiyi kurtarırlardı. Önünden geçiyorsun kapıyı çal. Kimseye haber vermeden çıkıp gittin. Bir de burada maval okuyorlar. Ben o gün çocuğumun cansız bedenini bulmak için onlarca fotoğrafa tek tek bakmak zorunda kaldım. O kadar saat boyunca piliç kamyonunun içerisinde ceset torbalarının içinden aldım. Bir de diyorlar ki çocuklarının psikolojisi bozulmuş benim artık çocuğum yok" diyerek gözyaşı döktü.