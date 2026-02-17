Otel Yangınında Sahibi Tutuklandı - Son Dakika
Otel Yangınında Sahibi Tutuklandı

17.02.2026 17:53
Seferihisar'da çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti, eşi hastanede tedavi altında. Otel sahibi tutuklandı.

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde butik otelde çıkan, Emine Ayten'in (46) hayatını kaybettiği, polis eşi Mehmet Ayten'in (50) dumandan etkilendiği yangına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan otel sahibi Mustafa Nuhat Pektaş, tutuklandı.

Sığacık Mahallesi Akkum Caddesi'nde faaliyet gösteren bir butik otelde, 15 Şubat'ta saat 06.00 sıralarında klimadan kaynaklı yangın çıktı. Alevler, Manisa'da görevli polis memuru Mehmet Ayten ve eşi Emine Ayten'in kaldığı odadaki yatak, masa gibi eşyalara da sıçradı. Yangında Mehmet Ayten ile Emine Ayten dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri alevler söndürürken, çift ambulanslarla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emine Ayten, burada kurtarılamadı. Durumu ağır olan Mehmet Ayten ise Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

EŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Manisa'da yaşadıkları ve 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Sığacık'a geldikleri öğrenilen çiftin ölümü ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında otel sahibi Mustafa Nuhat Pektaş ile otel çalışanı Sonat H. polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Pektaş tutuklanırken, Sonat H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Mehmet Ayten'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Haber- Kamera: Kadir ÖZEN/ İZMİR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

