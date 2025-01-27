Otel Yangınında Tutuklama: İddialar Şaşkınlık Yarattı

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin tutuklanan otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, şirketin genel müdürü Emir Aras'ın itfaiye denetiminde tespit edilen eksikliklerin çok masraflı olduğunu belirterek başvurunun iptal edilmesini istediğini iddia etti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan zanlılar arasında yer alan otelin muhasebe müdürü Özdemir'in savcılıkta verdiği ifadelere ulaşıldı.

Savcılıktaki ilk ifadesinde Özdemir, olay gününe ilişkin verdiği bilgilerde, Gazelle Otel ve aynı zamanda olayın meydana Grand Kartal'da muhasebe müdürü olarak görev yaptığını, 21 Ocak'ta saat 02.30- 02.40 sıralarında otel çalışanlarının kendisini arayıp yangın çıktığını haber verdiklerini, bunun üzerine bölgeye gidip söndürme çalışmalarına yardım ettiğini anlattı.

Otelin işleyişle ilgili de bilgi veren Özdemir, otelde Aralık 2023 ya da Ocak 2024'te yangın tatbikatı yapıldığını, yeni sezon için tatbikat planlarını hayata geçiremediklerini, yakın zamanda yapmayı planladıklarını öne sürdü.

Otelde ayrı bir güvenlik biriminin olmadığına, çalışanlardan bu konuda yardım aldıklarına değinen Özdemir, "Denetim konusunda ise bize iki tür denetim vardır. Birincisi Kültür ve Turizm Bakanlığının yapmış olduğu denetimdir. Tahminen 10 Aralık 2024 tarihinde buraya gelerek oteli baştan sona kontrol ettiler. Gerek personel denetimi, gerek departman, mutfak gibi bölümler denetimi, depolar denetimi, güvenlikle ilgili, afet durumlarına dair bir kısım denetim yapıldığını bana çalışma arkadaşlarım iletti. Denetim esnasında ben orada değildim. Yönetim seviyesinden nezaret edildiğini biliyorum. Tam olarak detaylı nelere bakıldığını elimize resmi yazı henüz ulaşmadığından bilemiyorum. Denetime dair resmi yazıların sonradan gönderileceğini söylemişlerdi. Diğer denetim ise sürdürülebilir turizme dair belge denetimidir. Burada ise bakanlık denetiminden farklı olarak otelin geri dönüşüm, sürdürülebilir enerji, hijyen, personel gibi konularda denetim yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Otele belediyeden görevliler geldi ve tüm otele detaylı inceleme yaptılar"

Özdemir, otelin genel müdürü Emir Aras'ın, -1. katta kafe açılacağını, kafenin Mudurnu Enerji AŞ'ye ait ve sahibinin arkadaşı İ.P. olduğunu belirterek, İl Özel İdaresinin yangın belgesi talep ettiğini, sezonun da başlayacak olması dolayısıyla kendisinden yardımcı olmasını istediğini aktararak, şöyle devam etti:

"Buna ilişkin öncelikle Karacasu, ardından Seben Belediyesine başvurdum ancak bu iki belediye bana bu konuda belge veremeyeceklerini sözlü olarak ilettiler. Ben de bunun üzerine Bolu Belediyesine dilekçe ile başvurdum ancak dilekçe ibraz ederken sözlü olarak 'Burası kafe için olacak' dememe rağmen dilekçede bu hususa yer verilmemiş olduğundan, bir süre sonra otele belediyeden görevliler geldi ve tüm otele detaylı inceleme yaptılar. Böyle olunca biz dilekçenin yanlış verildiğini fark ettik. Aslında amacımız kafe açılması için dilekçe vermekti fakat belediye tüm otelin kontrolü şeklinde hatalı dilekçe verildiğini fark ettik. Sonrasında belediye otelde bir miktar eksiklik tespit edip bunu bize iletti.

Bu konuyu ben Emir Bey'e izah ettim. O da şu anda sezonun başlayacağını, eksikleri yetiştiremeyeceğimizi, dolayısıyla dilekçeyi iptal etmemi istedi. Ben de bunun üzerine 24 Aralık 2024 tarihinde belediyeye dilekçenin işleme alınmaması yönünde iptal dilekçesi verdim. Buna istinaden dilekçemiz iptal edildi. Ardından ilerleyen süreçlerde Mudurnu Enerji firması belediyeye yeniden dilekçe verip inceleme talep etmişler ancak bu dilekçeyi kimin verdiğini hatırlamıyorum. Yardım etmek amaçlı olarak ben de vermiş olabilirim, tam hatırlamıyorum."

Otelin 2007 yılında açılırken yangın ruhsatı aldığını, buna dayanarak da yeniden inceleme talebinde bulunulmadığını, sürdürülebilir turizm belgesinin de yangın ve güvenlik önlemleriyle alakasının bulunmadığını savunan Özdemir, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

"İtfaiye raporu çıktıktan sonra otelin tamamının denetlendiğinden haberim oldu"

Özdemir, savcılıktaki ek ifadesinde, vaktinin çoğunluğunu Gazelle Otel'de geçirdiğini ve 20 günde bir Grand Kartal Otel'e gittiğini, buradaki işlemleri elemanları C.Ö. ve M.S. vasıtasıyla yaptığını anlattı.

Oteldeki denetimlere elemanlarının iştirak ettiğini aktaran Özdemir, "Denetim sonucunda verilen raporlar elemanlarım vasıtasıyla bana gelir, bazen de ben olmadığım zamanlarda yönetime verilir. Aralık ayının 10'u gibi Mudurnu Enerji AŞ'nin yetkililerinden İsmail Karagöz beni arayarak, Grand Otel içinde kiraladıkları yer için yangın uygunluk raporu istediklerini söyledi. Ben de Emir Bey ile görüştüğümde, yardımcı olmamı söyledi. Bana o yerin kiralandığına ilişkin herhangi bir sözleşme gelmedi." ifadelerini kullandı.

Özdemir, yangın raporu almak için Bolu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gittiğinde durumu anlattığına değinerek, şöyle devam etti:

"Form doldururken restoranı bilmezler diye otelin ismini yazdım. Bu başvurum üzerine itfaiyeden biri gelip otelin tamamını denetlemiş. Denetlerken muhasebe elemanı C. Bey refakat etmiş, itfaiye raporu çıktıktan sonra otelin tamamının denetlendiğinden haberim oldu. Denetleme raporu çıktıktan sonra C. beni arayarak, Emir Bey ile görüştüğünü, eksikliklerin çok masraflı olduğunu, bunları yapamayacaklarını, başvuruyu iptal etmemiz gerektiğini söylemiş. Ben de sonrasında Emir Bey ile görüşerek 'Başvuruyu iptal edelim mi' diye sordum. O da 'Tamam edelim' dedi. Ben de bunun üzerine Bolu Belediye Başkanlığına giderek 'Önceki başvurumun iptal edilmesini istiyorum' dedim."

Yazılı dilekçe verdikten sonra Mudurnu Enerji AŞ adına kendileri başvurup uygunluk belgesi aldıklarından bahseden Özdemir, Mudurnu adına dilekçe verip vermediği hususunda aklında soru işareti olduğunu ancak hatırlamadığını öne sürdü.

Grand Kartal Otel'de sezonda yaklaşık 85-90 kişinin çalıştığını, bu sayının sezona göre artabildiğini belirten Özdemir, sözleşmeli olarak çalıştırdıkları iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının bulunmadığını, soruşturma kapsamında adli kontrolle salıverilen iş güvenliği uzmanı E.K'nin Gazelle Otel'in çalışanı olduğunu ancak sigortasının, her iki otelin Grand Kartal Turizm AŞ'nin olmasından dolayı gözüktüğünü aktardı.

Grand Kartal Otel'de doktor ve hemşire görev yaptığı için iş güvenliği uzmanına gerek görülmediğini anlatan Özdemir, otelde yangın tatbikatının genelde yapıldığını, geçen yıl gerçekleştirildiğini ancak bu sezon yangın tatbikatı ve eğitiminin verilmediğini kaydetti.

"Emir Bey de 'Öyle oluyorsa iptal dilekçesi yazalım' dedi"

Özdemir, ek olarak verdiği ifadede de itfaiye yangın denetleme rapor sonucu bildirildikten sonra otelin tamamında denetim yapıldığını öğrendiğini ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Bu konuyu Ahmet Demir ile paylaştım. Ahmet Demir, Gazelle Otel'de genel müdür olarak çalışır ancak resmi olarak belge sıfatı yoktur ama fiilen genel müdür olarak çalışır. Ahmet Demir de kendisi ile konuyu paylaşmam üzerine Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüşmüş, Gülener, Ahmet Demir'e iptal dilekçesi vermemizi söylemiş. Daha sonra ben de Emir Bey ile bu konuyu paylaştım. Emir Bey de 'Öyle oluyorsa iptal dilekçesi yazalım.' dedi."