Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras'ın ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras'ın ifadesi ortaya çıktı

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangın sonrası tutuklanan genel müdür Emir Aras'ın ifadesi ortaya çıktı.

28.01.2025 14:17  Güncelleme: 14:37
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin tutuklanan şirketin genel müdürü Emir Aras, yangın sırasında kızıyla otelin 7'nci katında olduğunu, kat sorumlusunun kendisini telefonla arayarak restoranda yangın çıktığını söylediğini, merdivenlerden inerek dışarı çıktığını belirterek, yangının çok yoğun olması nedeniyle ikaz butonlarına basamadığını, o anda hiçbir şey düşünemediğini savundu.

"OTELE 2012'DE GİRDİM"

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan zanlılar arasında bulunan Aras'ın savcılık sorgusundaki ifadelerine ulaşıldı. Aras, bilişim sistemleri mezunu olduğunu ve Gazelle Otel'e 2012'de girdiğini, burada rezervasyonlara baktığını, aynı zamanda bilgisayar mezunu olduğu için bilgisayar işlerini de yaptığını kaydetti. Her kış Grand Otel'e çıktığını, burada genel müdür olarak görev yaptığını belirten Aras, şöyle devam etti:

"OTEL MÜDÜRÜ OLARAK GÜVENLİKTEN SORUMLUYUM"

"Fiilen bilgisayarlara bakarım. Rezervasyonları kontrol ederim. Oteldeki denetimleri muhasebeciler yapar. Sezon başında İl Sağlıktan gelirler, onlarla denetim yaparlar. Özel İdareden gelirler, yine onlarla denetim yaparlar. Turizm Bakanlığından geliyorlar, yine muhasebeciler Turizm Bakanlığından gelen kişilere refakat ederler. Otelin denetmenlerine muhasebeci rehberlik eder. Otel müdürü, bunlara refakat eder. Otel müdürü Zeki Yılmaz'dır. Otel müdürü daha çok resepsiyona bakar, personelin arasındaki irtibatı sağlar, toplantıları yapar. En son Turizm Bakanlığının yaptığı denetim sırasında ben de vardım. Turizm Bakanlığından gelenler, oteli her yönüyle denetlediler. Ben genelde yapılan denetimlere refakat etmiyorum. 15 Aralık 2024 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığının denetimi oldu. Bu denetim 5-6 saat sürmüştür. Belediyenin denetimi olup olmadığını bilmiyorum. Otel müdürü olarak güvenlikten de sorumluyum, damat olduğum için oradayım."

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Aras, çok üzgün olduğunu belirterek, "Yangın sırasında oteldeydim. 7'nci kattaydım, kızım yanımdaydı. Gece telefonum çaldı, 'Yangın var.' denildiğini duydum. Kapıyı açtım. Telefonum bir daha çaldı. Kat sorumlusu arıyordu. Yangın olduğunu söyledi. Restoranda başladığını ifade etti. Merdivenlerden indim, dışarı çıktım. İkaz butonlarına basamadım çünkü yangın çok yoğundu. O anda hiçbir şey düşünemedim. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yangına ilişkin Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve itfaiye personeli İrfan Acar'ın aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklanmıştı.

Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras\'ın ifadesi ortaya çıktı
Kaynak: AA

Kayak Merkezi, İnsan Hakları, Kartalkaya, Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Kaza, bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras'ın ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mustafa YALÇIN:
    Yangın cıkıyor, müdür 7. kattan aşagıya kadar iniyor ama ne hikmet ise yangın cıktığı andan itibaren her katta olması gereken yangın ikaz düğmesine kimse basmıyor... Yazık çok yazık... insanlar göz göre göre ölüme terk ediliyor.. 44 1 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Kim bu sorumlu uzaylılar mı . İndirdiniz şarteli hiç bir şey çalışmadı millet kapılar elektirikli olduğuniçin çıkamadı . 41 0 Yanıtla
  • Nis Ard:
    genel müdürü de otel müdürü de cahilmis, işte bilişim mezunu damat diye alıp otele koyarsan olacağı bu, adam kendi canını kurtarmış resmen, sahiplik ve liderlik sıfır zaten bilisimcilerden birşey beklenmez geneli asosyal 36 1 Yanıtla
  • Alparslan Akkaya:
    Yazık.. damat bey yerine, donanımlı bir Genel Müdür görevlendirilmiş olsa, bunların hiçbiri olmayacaktı. mesele denetlemelerden nasıl geçileceği değil, sorumluluk bilinci ile otelin güvenliğinin de sağlanması. Bu trajik hikayenin arkasında bir de bu akrabalık / ahbap çavuş ne derseniz öyle bir ilişkinin de çıkmış olması yara bereyi katmerliyor. 25 0 Yanıtla
  • nermin fıstıkçı:
    Bu habere göre kimsenin görev tanımı belli değil, is güvenliği eğitimi personele verilmiş mi ? Önce musterileri uyarmak yerine kendilerini kurtarmıştır. Şalteri indirmek ne demek, her kata bir personel çıkıp kapıları çalması gerekirdi. Yangin küçük te olsa hemen otel bosaltilmaliydi. Maalesef duman dedektörleri konan yerlerde de sigara yüzünden devre dışı bırakılıyor. Zevk için tehlikeye davetiye çıkarılıyor 16 0 Yanıtla
  • NURETTİN AVGIN:
    Yani diyor ki ''müşterilerin canı benim umrumda olmadı. Ben kendi canımı kurtarmakla meşguldüm.'' Hani gemiyi en son kaptan terkederdi.? 3 0 Yanıtla
  • NURETTİN AVGIN:
    Genel müdüre yangın haberini vermişler, adam müşterileri uyandırıp felaketi önlemek yerine, kuyruğunu kıstırıp kendi canını kurtarmayı seçmiş. Yazıklar olsun sizin insanlığınıza. 1 0 Yanıtla
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