15 Temmuz\'un 10. yılı: \'Unutmayacağız, unutturmayacağız\'

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Hain darbe girişimini unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadesini kullandı.

Otgöz, mesajında, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve Türk milletinin canı pahasına vatanına sahip çıkmasıyla engellendiğini belirtti.

15 Temmuz'un milli iradenin zaferi ve şahlanış günü olduğunu vurgulayan Otgöz, mesajında şunları kaydetti:

"Dost ve düşman iyi bilmeli ki, bu toprakları biz kolay kazanmadık, kolay da kaybetmeyiz. 15 Temmuz, bizim onurumuz ve şeref madalyamızdır. O gece Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanımıza cansiperane sahip çıkarak darbenin önlenmesinde büyük rol oynayan Muğlalı hemşehrilerime şükranlarımı sunuyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum."