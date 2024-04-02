Otizmli Ahmet Taha Aksoy, masa tenisiyle başarıya ulaşıyor

Düzce'de masa tenisinde yeteneği keşfedilen 13 yaşındaki otizmli Ahmet Taha Aksoy, sporla hayata bağlanarak ülke çapında katıldığı yarışmalarda başarılara ulaşıyor.
Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda sınıf öğretmeni Taner Koca ile spor ve fiziki etkinlikler dersi öğretmeni Metin Işık tarafından 2 yıl önce masa tenisine yatkınlığı fark edilen Aksoy, bu spora yönlendirildi.
Öğretmenlerinin gayretleriyle ve kendi azmiyle motor becerilerini geliştiren Aksoy, özel bireyler Türkiye şampiyonalarında ve özel turnuvalarda dereceler yaptı.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun düzenlediği Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda 2020'de ikincilik, 2022'de ise altın madalyayı kazanan Aksoy, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan okul sporları müsabakalarında da il birincilikleri ve Türkiye ikincilikleri elde etti.
Masa tenisiyle yaşama tutunan Aksoy, bu yıl federasyonun düzenleyeceği Türkiye Şampiyonası'nda derece yapıp, uluslararası platformlarda ülkesini temsil etmek istiyor.
"Yeteneği, gayreti ve başarısı bizleri gururlandırıyor"
Sınıf öğretmeni Taner Koca, AA muhabirine, otizmli bireyler arasından özel yetenekler çıkabildiğini söyledi.
Ahmet Taha Aksoy'un sportif anlamda kabiliyetli olduğunu belirten Koca, fiziksel özelliklerinin daha üst seviyeye çıkarmak için çalıştıklarını kaydetti.
Koca, okul idarecilerinin ve branş öğretmenlerinin kendilerine bu anlamda destek verdiğini dile getirerek, "Biz gerçekten büyük bir aile olmayı başarmış bir okuluz. Turnuvalara katılıyorlar, dereceler alıyorlar, başarılar alıyorlar. Bunları yerine getirebilmeleri için çok iyi olanaklarımız var." ifadesini kullandı.
Aksoy'un yeteneğinin, gayretinin ve başarısının kendilerini gururlandırdığını anlatan Koca, "Bir şeyler yapabiliyor olmak, çocuklarımızla bir şeyler başarabiliyor olmak, hem bize keyif hem de onlara farklı bir haz veriyor. Ülke genelinde Özel Eğitim Daire Başkanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, özel eğitime muhtaç çocuklarla hassasiyetle ilgileniyor. Yanlış anlaşılmasın; otizmli bireyler oldukları için değil, gerçekten normal bireylerde olmayan yeteneklere sahip olabildikleri için." diye konuştu.
Koca, okul idarecilerinden rehberlik ve branş öğretmenlerine kadar özel bireylerin yeteneklerini keşfetmek için büyük çaba gösterdiklerini anlatarak, "Keşfettiğimizde de maden bulmuş gibi seviniyoruz ve üzerine gitmek istiyoruz." dedi.
Spor ve fiziki etkinlikler dersi öğretmeni Metin Işık da Aksoy'un gelecekte daha başarılı olacağını düşündüğünü belirterek, "Sadece Ahmet değil, burada yetenekli öğrencilerimiz var. Okulumuz iyi, bize bu imkan ve şartları sağlıyor. Elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Işık, Aksoy'un başarılı, çalışkan ve yetenekli olduğunu vurgulayarak, "O zaten gönlümüzün şampiyonu. Dünya çapında da olur inşallah." ifadesini kullandı.
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