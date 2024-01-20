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Otizmli Çocuğun Pilotluk Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika
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Otizmli Çocuğun Pilotluk Hayali Gerçek Oldu

Milli Savunma Bakanlığı, otizm tanısı konulan 9 yaşındaki Batuhan Öğdüm'ün pilotluk hayalini gerçekleştirmek için F-16 simülatöründe uçuş yapmasını sağladı. Batuhan ve kardeşi, uçak ve helikopterleri yakından görme fırsatı buldu ve F-16 simülatöründe uçuş yaparak sertifika aldı.

Otizmli Çocuğun Pilotluk Hayali Gerçek Oldu
20.01.2024 - 13:07,
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Milli Savunma Bakanlığı, otizm tanısı konulan 9 yaşındaki Batuhan Öğdüm'ün pilotluk hayalini yerine getirmek için F-16 simülatöründe uçuş yapmasını sağladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adana'da yaşayan Dürdane Öğdüm, her gün gökyüzünde uçma hayali kuran oğlu Batuhan'ın havacılık hayalini anlatmak için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e mektup yazdı.

Güler, anne Öğdüm'ün mektubuna kayıtsız kalmadı ve Batuhan ile ailesini Adana'daki Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 10'uncu Tanker Üs Komutanlığına davet etti.

Batuhan, annesi ve kardeşi ile misafir edilerek pilot ve komutan abileriyle güzel bir gün geçirmeleri sağlandı.

Üste bulunan uçak ve helikopterleri yakından görme fırsatına erişen Batuhan ve kardeşi, kalkış yapan uçaklara el sallayarak onları uçuşa uğurladı. Batuhan ve kardeşi F-16 savaş uçağının simülatöründe uçuş yaparak ilk sertifikasını da almaya hak kazandı.

Kaynak: AA
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Milli Savunma Bakanlığı, Yaşar Güler, Adana, Otizm, Havacılık, Spor, Güncel, Son Dakika

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