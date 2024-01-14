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Otizmli Defne Öykü Atılgan, atletizmde başarı için çaba gösteriyor - Son Dakika
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Otizmli Defne Öykü Atılgan, atletizmde başarı için çaba gösteriyor

Afyonkarahisar'da yaşayan 10 yaşındaki otizmli Defne Öykü Atılgan, atletizmde başarılı olup milli takım forması giyebilmek için çaba gösteriyor. Atılgan, annesi Sabriye Sarıgül'ün yönlendirmesiyle 2 yıl önce atletizmle ilgilenmeye başladı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca geçen yıl düzenlenen şampiyonada uzun atlamada Türkiye ikincisi olan Atılgan, 100 metre yarışında da üçüncülük elde etti. Annesinin desteğiyle antrenmanlarını sürdüren Atılgan'ın hedefi, milli takımda yer alabilmek.

Otizmli Defne Öykü Atılgan, atletizmde başarı için çaba gösteriyor
14.01.2024 - 11:07,
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Afyonkarahisar'da yaşayan 10 yaşındaki otizmli Defne Öykü Atılgan, atletizmde başarılı olup milli takım forması giyebilmek için çaba gösteriyor.

Atılgan, annesi Sabriye Sarıgül'ün yönlendirmesiyle 2 yıl önce atletizmle ilgilenmeye başladı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca geçen yıl düzenlenen şampiyonada uzun atlamada Türkiye ikincisi olan Atılgan, 100 metre yarışında da üçüncülük elde etti.

Annesinin desteğiyle antrenmanlarını sürdüren Atılgan'ın hedefi, milli takımda yer alabilmek.

Kızı gurur kaynağı oldu

Kızının en büyük destekçisi olan Sarıgül, AA muhabirine, Defne Öykü'nün yeteneğini keşfetmek için çeşitli kurslara götürdüğünü söyledi.

Defne Öykü'nün atletizmde başarılı olduğunu gördüğünü belirten Sarıgül, "O günden bugüne eğitimlere devam ediyoruz. 10 yıl önce eşimden ayrıldım. Kızım bana arkadaş oldu. Beraber yol alıyoruz. Onun hep destekçisiyim." dedi.

Sarıgül, kızının milli takıma girmeyi çok istediğini belirterek, "Kızımla gurur duyuyorum. Onun için gece-gündüz, soğuk-sıcak demeden koşturuyorum. Haftanın 4 günü antrenman oluyor." ifadesini kullandı.

Sporla birlikte kendisini iyi ifade etmeye başladı

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde özel sporcular atletizm antrenörü Sedat Özdemir de bünyelerinde 50 sporcunun olduğunu dile getirdi.

Defne Öykü'yü antrenmanlarda keşfettiklerine değinen Özdemir, "Önümüzdeki 3 yıl içinde milli takıma girmek ve daha sonra bu forma altında başarılar elde etmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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