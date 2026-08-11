Otizmli Müzisyen Rabia Aytek Mezun Oldu

Müzikteki yeteneğiyle dikkati çeken, 23 enstrüman çalabilen ve birçok sanatçıyla aynı sahneyi paylaşan 29 yaşındaki otizmli Rabia Aytek, sanat yolculuğunu üniversitenin Türk musikisi bölümünden mezun olarak taçlandırdı.

Çocukluk yıllarında annesi tarafından müzik yeteneği keşfedilen Aytek, tam bursla okuduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesinin ardından devlet üniversitesinde okuma hayalini de gerçekleştirdi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Türk Musikisi Bölümü'ne yerleşerek müzik yeteneğini akademik eğitimle destekleyen Aytek, mezun oldu.

Müzik alanındaki başarılarıyla kendisi gibi engelli bireylere örnek olan Aytek, çalışmalarını sürdürerek yeni yeteneklerin yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaştı

Otizmli Rabia Aytek, AA muhabirine, çocukluk yıllarında çamaşır makinesinin dönen kazanını izlerken sergilediği ritmik hareketlerin annesi tarafından fark edilmesiyle müziğe yöneldiğini söyledi.

Annesinin metronom eşliğinde yaptırdığı çalışmaların ardından ilk olarak gitar eğitimi almaya başladığını belirten Aytek, müzikle 10 yaşında tanıştığını ifade etti.

Aytek, gitarın ardından keman, piyano, kanun, bağlama, çello, klarnet, kemençe, ud ve vurmalı çalgılar olmak üzere birçok enstrümanı çaldığını aktararak, Ajda Pekkan, Erol Evgin ve Mustafa Ceceli gibi sanatçılarla aynı sahneyi paylaştığını dile getirdi.

Ceceli ile anısını da paylaşan Aytek, "Bana 'Heyecanlı mısın?' diye sordu. 'Hayır, değilim. Çünkü Erol Evgin, Ajda Pekkan ve Zekai Tunca ile konser verdim.' şeklinde cevapladım. Daha sonra repertuvara bakınca 'İkinci, üçüncü şarkıyı, hatta hepsini biliyorum.' dedim. Ceceli bir şarkıyı benimle okudu, diğer eserleri ise ben seslendirdim. Bu da benim için güzel bir anı oldu." diye konuştu.

Engelli bireylere müzik öğretmenliği yapmak istiyor

Rabia Aytek, üniversite eğitiminde Batı müziği ve Türk müziği teorisi, enstrüman ve Osmanlı Türkçesi gibi birçok ders aldığını belirterek, müziğin hayatına girmesiyle ilerleme kaydettiğini anlattı.

Müzik yeteneği sayesinde farklı insanlarla tanışma fırsatı bulduğunu aktaran Aytek, "Benim gibi engelli bireylere müzik öğretmenliği yapmak istiyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığında otizmli sanatçı olmak istiyorum." dedi.

Aytek, özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik, "Bu noktaya çok çalışarak, yeni bilgiler öğrenerek, eğitim, azim, sabır ve emekle geldim. Özel çocuklara sahip aileler evlatlarıyla yakından ilgilensin, asla pes etmesin. Her şey eğitim, sabır ve emek." ifadelerini kullandı.

"Konuşmayan Rabia, sahnede akıcı Türkçeyle eserleri seslendirdi"

Pendik Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 20 yıldır okuma yazma ve bireysel destek eğitmeni olarak çalışan anne Canan Çatal, kızının 2,5 yaşına kadar normal gelişim gösterdiğini, bu dönemden sonra konuşmasının durduğunu ve çevresiyle iletişiminin kesildiğini anlattı.

Kızının 7-8 yaşlarında gitarın teknik özelliklerini sayabilecek düzeyde bilgi sahibi olmasının kendisini şaşırttığını belirten Çatal, akademisyen bir yakınının yönlendirmesiyle Rabia'nın müziğe adım attığını söyledi.

Çatal, kızının o yıllarda Pendik Belediyesinin gitar kursuna devam ettiğini, sosyal iletişiminin ise oldukça sınırlı olduğunu dile getirdi.

Kızının müzik eğitimindeki gelişimini anlatan Çatal, "Gitar kursu eğitmeni konsere bir hafta kala prova sırasında 'Rabia, konserde çalacağımız 25-30 şarkıyı ezbere söyledi.' dedi. Kızım o konserde solo performans da sergiledi. Konuşmayan Rabia, sahnede çok düzgün ve akıcı Türkçeyle eserleri seslendirdi. Gitardan iki sene sonra aynı anda keman, piyano ve şan eğitimine başladı." diye konuştu.

"En büyük hayalim Rabia'yı üniversiteli birey olarak yetiştirmek ve başka ailelerin de önünü açmaktı"

Müzik öğretmenlerinin Rabia'nın üstün yetenekli olduğunu ve önemli yerlere geleceğini ifade ettiğini aktaran Canan Çatal, herkesin imkansız gördüğü başarıyı elde eden kızının çalışıp mücadele ederek, zorluklara rağmen diplomasını aldığını dile getirdi.

Kızının üniversiteden mezun olmasının gurur verici olduğunu belirten Çatal, otizmli bireylerin ailelerine şu önerilerde bulundu:

"Yeteneği keşfedilmemiş, imkan bulamamış birçok otizmli birey var. En büyük hayalim Rabia'yı belli noktaya getirerek insanlığa faydalı, üniversiteli birey olarak yetiştirmek ve başka ailelerin de önünü açmaktı. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Rabia, davranışları, çalışması ve azmiyle müthiş rol model. Aileler pes etmesin, 'yoruldum' demesin."

Canan Çatal, kızının müzik eğitimini Üsküdar Musiki Cemiyetinde sürdürdüğünü belirterek, otizmli birey olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki devlet Türk müziği topluluklarından birinde görev almasının diğer ailelere de umut ve cesaret vereceğini sözlerine ekledi.